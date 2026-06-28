Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei si sono sposati: il matrimonio con rito civile in Toscana

Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei si sono sposati in Toscana con rito civile nell’Abbazia di San Galgano: l’ex difensore della Fiorentina ha coronato il sogno d’amore con la compagna iraniana di 33 anni. Una cerimonia romantica ma segnata dall’assenza di parte della famiglia di lei, impossibilitata a viaggiare a causa delle tensioni internazionali.

Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei sono ufficialmente marito e moglie. L’ex difensore della Fiorentina ha pronunciato il fatidico "sì" unendosi in matrimonio con la modella e designer iraniana, vent'anni più giovane di lui, con cui fa coppia fissa da ormai tre anni. La cerimonia, celebrata con rito civile il 27 giugno, si è tenuta nella cornice dell'Abbazia di San Galgano, nel cuore della Val di Merse, in provincia di Siena.

Un passo importante per l'ex calciatore, noto al pubblico del piccolo schermo non solo come stimato opinionista sportivo, ma anche per le sue partecipazioni a Masterchef Celebrity e, soprattutto, a Temptation Island in coppia con l'ex compagna Manila Nazzaro, che non si era mai sposato prima d'ora: "Convivo con Afarin da un anno e mezzo, il nostro è un rapporto consolidato. Se non fossi stato sicuro, a 54 anni, non avrei fatto questo passo", aveva confessato in un'intervista nei mesi precedenti alle nozze.

Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei durante il matrimonio

La giornata è iniziata per la sposa nell'esclusivo boutique hotel a 5 stelle lusso Borgo Santo Pietro, a Chiusdino, dove ha curato i dettagli della sua preparazione prima di raggiungere l'Abbazia, accolta dalle note di violiniste vestite di rosa. Davanti a parenti e amici, gli sposi si sono scambiati le loro promesse, ricordando idealmente quella proposta a sorpresa arrivata nell'aprile del 2025 che aveva spiazzato persino l'orafo che creò l'anello. Alla grande emozione iniziale è seguito poi il ricevimento, caratterizzato da momenti di divertimento, tra cui un flash mob che ha coinvolto gli invitati, e romantici balli sulle note di Perfect di Ed Sheeran.

Dietro la gioia della festa, tuttavia, è rimasto il rammarico per un'assenza dolorosa. A causa delle tensioni internazionali legate al suo Paese d'origine, l'Iran, Afarin Mirzaei non ha potuto avere al suo fianco tutta la sua famiglia nel giorno più importante. A fare le loro veci è stato però anche il cane Thor, legatissimo alla coppia, che nei giorni scorsi era stato persino scelto simbolicamente tramite i social per svelare la data ufficiale del matrimonio.