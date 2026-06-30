Guendalina Canessa sposa Eros, la foto del prezioso anello: “Sono in una valle di lacrime, sei il mio tutto”

Guendalina Canessa e Eros si sposano. La romantica proposta è arrivata in questi giorni. Il loro amore, che si era interrotto quindici anni fa, è rinato e li condurrà all’altare.

Guendalina Canessa sposa il fidanzato Eros. La quarantaquattrenne ha pubblicato su Instagram il video della romantica proposta di matrimonio ricevuta dal suo compagno. Di Eros si sa molto poco. È un imprenditore che non ama stare sotto la luce dei riflettori. Per rispettare questa sua richiesta di privacy, Guendalina ha evitato di dilungarsi nei dettagli delle loro nozze. A sigillare questa promessa di amore eterno, un preziosissimo anello.

Eros e Guendalina Canessa di nuovo insieme dopo 15 anni

Eros e Guendalina Canessa diventeranno marito e moglie. Il loro è uno di quegli amori di cui canta Antonello Venditti, quelli che fanno dei giri immensi e poi ritornano. L'imprenditore e l'influencer, infatti, hanno avuto una relazione ben quindici anni fa dopo un incontro in una discoteca di Tropea, gestita da Eros. Dopo essersi frequentati per un po', però, decisero di prendere strade diverse. Il resto della storia è noto. Guendalina Canessa iniziò una relazione con Daniele Interrante e dal loro amore nacque Chloe. Sulla strada, prima di ritrovare Eros, alcune relazioni più o meno importanti con Luca Marin, Pietro Aradori e Andrea Foriglio. Poi, il ritorno di fiamma con il suo futuro marito.

La proposta di matrimonio e il prezioso anello

La foto dell’anello con cui Eros ha chiesto a Guendalina Canessa di sposarlo

Eros si è inginocchiato davanti a Guendalina Canessa e ha aperto la scatolina che conteneva un prezioso anello con un diamante taglio cuore. L'infuencer non ha dubbi, il giorno della proposta di matrimonio è stato il più bello della sua vita: "Avrei dovuto sposarti 15 anni fa ma il destino fortunatamente è stato dalla nostra parte!" Guendalina, poi, ha ringraziato il suo compagno per l'amore che ogni giorno non dimentica mai di dimostrarle concretamente: "Sei il mio principe, sei il mio tutto". Infine, si è detta consapevole della ritrosia del suo futuro marito di comparire sui social quindi ha preferito non aggiungere altro anche "per non finire in una valle di lacrime".