Guendalina Canessa ha un nuovo fidanzato, gli scatti social con Eros: erano stati insieme già 15 anni fa

Con un post condiviso sul suo profilo Instagram, Guendalina Canessa ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Eros, con cui era già stata legata sentimentalmente 15 anni fa. Archiviata definitivamente, dunque, la storia dell’ex gieffina con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Guendalina Canessa ha ufficializzato sui social il suo nuovo fidanzato, Eros, con cui ha avuto una relazione 15 anni fa. Dopo aver recentemente interrotto la storia con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne, l'ex gieffina sembra aver ritrovato di nuovo la serenità. In passato è stata legata a Daniele Interrante (padre di sua figlia Chloe), Luca Marin, Pietro Aradori e Claudio Tommasini.

Guendalina Canessa e il ritorno di fiamma con Eros

La relazione tra Guendalina Canessa e Andrea Foriglio, che inizialmente sembrava promettente, è giunta al termine: l'ex corteggiatore è stato paparazzato in Sardegna con Belen Rodriguez, mentre Guendalina ha deciso di fare chiarezza, annunciando il ritorno di fiamma con Eros. Di lui si sa poco, ma dai commenti sui social emerge che in passato gestiva una discoteca a Tropea, in Calabria, e che è proprio in quel locale che i due si sono incontrati per la prima volta. Dopo tanti anni, Guendalina e Eros sembrano intenzionati a dare una seconda possibilità alla loro storia. Nel frattempo, l'ex gieffina non solo celebra il nuovo amore, ma condivide anche scatti di una romantica fuga a Bali con il compagno.

La storia conclusa con Andrea Foriglio

Era stato l’influencer ed esperto di cronaca rosa Amedeo Venza il primo a lanciare le indiscrezioni a proposito del legame tra i due ormai più di un anno fa, anticipando di qualche tempo l’uscita della foto che ufficializzò la loro relazione. “Si sono conosciuti poco tempo fa durante una vacanza a Sharm”, aveva scritto Venza sul suo profilo Instagram, “Da quel momento non si sono più lasciati. Dopo diversi messaggi e lunghe telefonate, lui l’ha invitata a cena a Roma e le ha fatto una romanticissima proposta di fidanzamento”. Proposta che, a giudicare da come sono andate le cose, non si è mai concretizzata in un matrimonio.