È crisi tra Giacomo Czerny e Martina Grado: “Non stanno vivendo un bel periodo”

A circa tre anni dalla scelta a Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Martina Grado stanno attraversando un momento difficile. A rivelarlo è stata l’ex corteggiatrice, che non ha escluso la possibilità di annunciare la rottura qualora queste difficoltà non venissero superate.

Giacomo Czerny e Martina Grado stanno attraversando un periodo difficile. A confermarlo è stata la stessa Martina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che si è confidata con l’esperto di gossip Amedeo Venza, rivelando che la storia con Giacomo è entrata in una fase complicata. L’indiscrezione è stata diffusa tramite una Instagram story pubblicata da Venza, che ha riportato fedelmente quanto appreso dalla giovane. Secondo quanto emerso, se le difficoltà tra i due non dovessero risolversi nel breve periodo, la coppia potrebbe decidere di ufficializzare la separazione.

Amedeo Venza: “Martina mi ha rivelato che quello con Giacomo non è un buon momento”

È stato proprio Amedeo Venza a condividere la notizia con i suoi follower, specificando di aver parlato direttamente con Martina:

“Ho appena parlato con Martina”, ha spiegato, “a malincuore devo dire che i due ragazzi non stanno vivendo un bel momento. Ma a differenza di altri non fanno teatrini sui social e cercano di risolvere le loro cose in privato. Semmai non dovessero recuperare l’armonia e la serenità che ogni coppia merita, saranno direttamente loro a dirlo pubblicamente! Ma io son fiducioso”.

Chi sono Giacomo Czerny e Martina Grado

Giacomo e Martina si sono conosciuti nel 2021 durante il percorso di lui a Uomini e Donne. All’epoca, Czerny – videomaker professionista – sedeva sul trono e scelse Martina al termine del suo percorso. Da quel momento i due hanno intrapreso una relazione lontana dai riflettori, preferendo vivere il loro legame in modo riservato, senza esporsi troppo sui social. Nonostante la popolarità guadagnata grazie al dating show di Maria De Filippi, Giacomo e Martina hanno sempre mostrato un profilo discreto, lontano dai gossip e dalle dinamiche tipiche di molte coppie nate nel programma. Proprio per questo, la notizia della crisi ha sorpreso i fan, che ora attendono aggiornamenti ufficiali dai diretti interessati, sperando che possano ritrovare l’equilibrio che li ha sempre contraddistinti.