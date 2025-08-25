Madalina Ghenea a Ibiza con Salvatore Angelucci, la storia con l’ex di Paola Frizziero durerebbe da febbraio

L’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci e la modella rumena Madalina Ghenea sono stati avvistati insieme a Ibiza: la frequentazione sarebbe iniziata a febbraio, ma oggi sui social è spuntato il primo video in cui compaiono insieme.

Salvatore Angelucci, storico ex tronista di Uomini e Donne, sembra aver ritrovato l’amore accanto alla modella e attrice Madalina Ghenea, già legata in passato a Gerard Butler e Nicolò Zaniolo. Il loro primo avvistamento pubblico è avvenuto a Ibiza, dove sono stati ripresi fianco a fianco in un video pubblicato su TikTok dalla pagina Paparazzi Secret. Sebbene il contenuto del filmato non mostri gesti particolarmente affettuosi, fonti vicine alla coppia confermano che la frequentazione sarebbe iniziata a febbraio 2025 e proseguirebbe in gran segreto, lontano dai riflettori.

Dal trono di Uomini e Donne alla storia con Ghenea

Il percorso televisivo di Angelucci inizia nel 2006, quando sbarca a Uomini e Donne come tronista dopo la partecipazione a Vero Amore, il reality considerato il precursore di Temptation Island. Durante il programma incontra Paola Frizziero, corteggiatrice napoletana che conquista il suo cuore e quello del pubblico.

Accanto a loro, nel ruolo di opinionista e, inaspettatamente, di antagonista, emerge la figura di Karina Cascella. Le vicissitudini tra loro diedero vita a un triangolo che appassionò il pubblico per oltre due anni. Pur sospettando un legame nascosto tra Salvatore e Karina, Paola ottenne la sua conferma solo nel 2008, quando Angelucci e Cascella decisero di uscire allo scoperto e confermare la loro storia d’amore. Dal loro legame, terminato nel 2012, nasce la figlia Ginevra.

La relazione “segreta” tra Angelucci e Ghenea

Secondo le indiscrezioni, la frequentazione tra Angelucci e Ghenea sarebbe cominciata in maniera discreta sin dall’inizio del 2025. I primi rumors risalgono a una cena in un ristorante esclusivo di Milano. Nonostante le indiscrezioni, però, la coppia ha scelto di non esporsi. Il video recente da Ibiza conferma questa discrezione ma, a giudicare dal fatto che i due siano insieme in vacanza a distanza di mesi dalle prime indiscrezioni, conferma un rapporto diventato solido e importante.