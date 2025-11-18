Programmi tv
Belve 2025

Eva Herzigova a Belve: “Tradita ma ho perdonato per i figli. Dissi no a Kubrick perché mi propose una scena di nudo”

Eva Herzigova racconta a Belve la storia d’amore con Gregorio Marsiaj, a cui è legata da oltre vent’anni. Nel 2011 uscirono alcune foto che lo ritraevano con un’altra ragazza, ma decise di perdonarlo “per il bene dei bambini”.
A cura di Sara Leombruno
Belve 2025

Tra i protagonisti della puntata di Belve di martedì 18 novembre Eva Herzigova, attrice e modella ceca che si è raccontata tra carriera e vita privata. Tra gli argomenti salienti dell'intervista con Francesca Fagnani, le voci da lei smentite di un flirt con Leonardo DiCaprio mentre stava con Tico Torres. E sul tradimento subito da Gregorio Marsiaj, suo compagno da oltre vent'anni e padre dei suoi tre figli: "Ho perdonato, l'ho fatto per i bambini".

Il no a Kubrick per una scena di nudo

A fare la fortuna di Eva Herzigova fu una pubblicità di reggiseni per Wonderbra che risale al 1994. Il successo la travolse all'improvviso, ma con il senno di poi ritiene di non essere stata valorizzata abbastanza dal punto di vista remunerativo: "Venni pagata poco, perché venne apprezzata più di quello che si aspettavano".

Tante le esperienze significative nella carriera da attrice, ma Fagnani si è concentrata soprattutto sui no che diede a registi del calibro di Vincenzo Salemme e Stanley Kubrick. Quella di quest'ultimo, in particolare, fu una proposta che lei ha definito "indimenticabile": "Mi chiamò sul telefono di casa e mi disse che mi avrebbe mandato una scena tramite fax. Avrei dovuto essere nuda, così chiesi all'assistente se potessi essere un po' più coperta e lui rispose di no. Quindi rifiutai". E se è vero che nel corso della sua vita ha posato anche per Playboy, in quell'occasione non si sentì di mettersi in gioco perché si trattava di "un ruolo piccolo, non interessante".

Il tradimento subito da Gregorio Marsiaj

Nel 1996 sposò Tico Torres, il batterista dei Bon Jovi. Il matrimonio si concluse due anni dopo e i tabloid attribuirono la fine della storia a una presunta relazione con Leonardo DiCaprio. Lei però ha precisato: "Era già finita. Con DiCaprio ci fu un solo incontro, era un simpaticone". Nel 2001 conobbe l’imprenditore torinese che sarebbe diventato il padre dei suoi tre figli, Gregorio Marsiaj, ma nel 2011 uscirono alcune foto che lo ritraevano con un’altra ragazza. Herzigova decise però di perdonarlo: "Quando ci sono dei bambini si deve combattere: fotografie del genere non valgono la pena di rompere qualcosa di molto più importante". Sul tradimento, ha anche detto che "è spesso la donna a scegliere di giocare e stuzzicare, l’uomo in quel momento è debole". Poi ha aggiunto: "Non considero queste cose una ragione per far finire o far svanire una relazione così bella e così forte".

Gregorio Marsiaj e Eva Herzigova
Gregorio Marsiaj e Eva Herzigova
Programmi TV
