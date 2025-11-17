spettacolo
Eva Herzigova a Belve: “Con DiCaprio c’è stato un incontro. È la donna che stuzzica sempre l’uomo”

Eva Herzigova si racconta senza filtri nella puntata del 18 novembre di Belve: dalla carriera come modella alla vita privata, passando per i flirt che le sono stati attribuiti. Tra questi Leonardo DiCaprio: “C’è stato un incontro, simpatico, dai”.
A cura di Elisabetta Murina
Immagine

Eva Herzigova è tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, in onda martedì 18 novembre su Rai2. L'attrice e modella ceca si racconta senza filtri a Francesca Fagnani, parlando della sua carriera e della vita privata, tra amori, tradimenti e flirt che le sono stati attributi negli anni. Nella puntata anche Cristiano Malgioglio, Genny Urtis, Big Mamma e Maria De Filippi come guest star.

La verità sul flirt con DiCaprio e la fine del matrimonio

Nel corso dell'intervista a Belve Eva Herzigova parla a tutto tondo della sua vita privata. L'attrice, in particolare, risponde alle domande di Fagnani sul flirt con Leonardo DiCaprio, che le era stato attribuito in passato e che si diceva fosse stata la causa della fine del matrimonio con Tico Torres, batterista di Bon Jovi. "Ora può dirlo, c’è stato un amore?”, le chiede la conduttrice. “Era già finito il mio matrimonio. Con Di Caprio c’è stato un incontro, simpatico, dai…”, risponde ridendo l'intervistata.

A domanda di Fagnani sulle foto esplicite del marito con un'altra ragazza, la modella spiega: "Trovo che, soprattutto se ci sono dei figli, uno deve combattere. Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante”. Herzigova spiega poi la sua visione del tradimento: “È la donna che sceglie sempre di stuzzicare e l’uomo in quel momento è debole”. “Però la donna tentatrice e l’uomo vittima della tentazione non corrisponde” alla realtà!", interviene Fagnani. La diretta interessata precisa anche di non dovere delle scuse a nessuno.

Irene Pivetti a Belve: "È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà. Ero nella scuderia di Lele Mora"

La carriera da modella e l'arrivo del successo

Herzigova parla anche della sua carriera come modella, quando Fagnani le ricorda che è stata protagonista di una "stagione straordinaria" con donne conosciute ancora oggi come Naomi Campbelle e Kate Moss. "Top model insuperate?”, le chiede. "Le modelle di oggi sono modelle di Instagram”, risponde senza esitazione.

Non manca anche un riferimento alla nota pubblicità di un reggiseno che l'ha resa famosa in tutto il mondo, ma di cui Herzigova non ha compreso subito il potenziale: "Non ti rendi conto quando sta succedendo. Però mi sono resa conto che quell’immagine sarebbe stato difficile toglierla di dosso”. “E questo le dispiace?”, incalza Fagnani. “Era difficile uscire da questo aspetto molto commerciale”, precisa lei. .

Immagine
