BigMama a Belve: “Mi tagliavo sulle braccia e lo nascondevo, certi pensieri per una bambina sono devastanti”

Nel nuovo appuntamento di Belve in onda martedì 18 novembre ospite BigMama, che racconta a Francesca Fagnani i disagi vissuti da bambina e ripercorre l’ultimo anno: “Convivere ogni giorno con i giudizi e i pensieri delle persone è stato davvero complicato”

Nel nuovo appuntamento di Belve, il programma cult di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, BigMama si racconta come mai prima d’ora. L’artista, protagonista della terza puntata della sesta stagione in onda martedì in prima serata, alle 21.25 su Rai2, porta in studio una testimonianza tra le più intime e sincere della sua carriera. “È stato un anno molto difficile” confessa la rapper alla padrona di casa. Un momento di fragilità che, come ha spiegato la cantante, deriva dall’eccessiva esposizione mediatica degli ultimi tempi: “Dal punto di vista lavorativo mi ha fatto bene, ma convivere ogni giorno con i giudizi e i pensieri delle persone è stato davvero complicato. E non ho ancora imparato a gestirlo”.

BigMama racconta i suoi disagi da bambina

BigMama torna poi ai capitoli più dolorosi della sua adolescenza: il bullismo, la scuola vissuta come un luogo ostile e la paura che ancora oggi prova quando vi rientra per incontrare gli studenti. Fagnani ricorda i suoi episodi di autolesionismo a 13 anni. “Mi tagliavo sulle braccia e nascondevo tutto ai miei genitori” racconta la cantante, che in quegli stessi anni scrisse Charlotte, brano che affronta anche il tema del suicidio. “Pensare di aver avuto certi pensieri da più grande fa impressione. Pensare che li avesse una bambina… quello per me è devastante”.

"Sono una fan del sesso libero"

L’intervista affronta anche aspetti più leggeri e personali, tra cui l’amore e qualche esperienza “trasgressiva”. Con ironia Fagnani domanda alla cantante di una sua reazione dopo essere stata lasciata all’improvviso, quando trasformò la sua stanza dell’“Einstein” in una sorta di tenda hippy dedicata al sesso libero. BigMama non si sottrae: “Sono una grande fan del sesso libero. Mi è capitato di farlo con diverse persone, ma non insieme. Ho fatto esperienze…”. E rivela che la cosa più “trasgressiva” resta “un bodybuilder”. “È una pratica?” chiede divertita Fagnani. “No, una persona” replica l’artista. “Ma che c’è di trasgressivo!” ribatte la conduttrice, strappando un sorriso.

Oltre a BigMama, la terza puntata di Belve ospita Cristiano Malgioglio, Eva Herzigova e Genny Urtis. In studio per la terza puntata di questa stagione, dopo lo stop della scorsa settimana per le ATP Finals, torna anche Maria De Filippi con un nuovo intervento speciale.