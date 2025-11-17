Cristiano Malgioglio a Belve: “Mi ammalai quando morì mia madre”, i tatuaggi per J.Lo e la frecciata a Giusy Ferreri

Belve, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle, torna in prima serata ogni martedì alle 21.25 per la sua sesta stagione. Tra gli ospiti della terza puntata Cristiano Malgioglio. Con lui anche Eva Herzigova, Genny Urtis e BigMama, oltre alla special guest, Maria De Filippi.

Il ricordo della madre e la scoperta dell'omosessualità

Cristiano Malgioglio a Belve ha raccontato tutti i suoi “capricci da diva” e ha parlato dell’ultima lettera a sua madre, scritta “per dirle tutto”, consegnata il giorno della scomparsa: “Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. Quando è morta le ho messo sul cuore una lettera in cui ho scritto tutto quello che lei non aveva mai saputo di me”. Alla domanda di Fagnani sul perché non avessero mai parlato apertamente, risponde con fermezza: “Mica ci voleva la zingara per capire. Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia”. Sulla consapevolezza del proprio orientamento sessuale, Malgioglio racconta: “Non so. Da ragazzino avevo i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift. Mio padre chiedeva il perché e mia madre diceva: vedrai che cambierà. Invece sono peggiorato”, commenta sorridendo.

I tatuaggi dedicati a Jennifer Lopez

Non mancano però i passaggi più leggeri, come la rivelazione dei suoi tatuaggi dedicati a Jennifer Lopez: “Sono sulla schiena, sulla gamba e uno sulla natica”. Fagnani insiste chiedendo cosa fosse, “La bocca di J.Lo. Se vuoi te la faccio vedere”, replica lui, divertito, rilanciando: “Poi ne ho un altro, ma quello non te lo farò vedere mai”. Invitata a nozze, la conduttrice gli chiede se sia “nelle parti intime”, “Sì. L’uccello del paradiso proprio là!”, confessa alla fine di un divertito tira e molla.

La frecciatina a Giusy Ferreri

Sul fronte dei suoi “vezzi da star”, il cantante scherza: “Quando vado nei negozi chiedo sempre un po’ di sconto” e ammette poi una passione particolare: “Ho una passione per i frutti rossi, soprattutto i pomodori al mercato”.

E quando Fagnani gli chiede se abbia ricevuto il riconoscimento che merita, lui risponde secco: “Non mi interessa, le mie canzoni rimarranno nella storia”. Non manca una frecciatina a Giusy Ferreri — già in passato al centro di una sua battuta (“Se non era per me stava ancora al supermercato”) — e oggi oggetto di un rimpianto: “Mi sarebbe piaciuto scrivere per lei, ma non mi ha mai chiamato per chiedermi una canzone. Ma non me ne frega più niente”.