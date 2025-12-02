Sabrina Salerno a Belve: “Il flirt con Berlusconi? Era affascinato dalla bellezza e io ero sfrontata”, poi le lacrime

Sabrina Salerno si racconta a Belve tra carriera e vita privata, dall’infanzia difficile alle voci di un flirt con Silvio Berlusconi. Poi la rivelazione inaspettata: “Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica”.

Sabrina Salerno si racconta a tutto campo nello studio di Belve, ripercorrendo luci e ombre della sua vita privata e professionale. Davanti alle domande dirette di Francesca Fagnani, la cantante e showgirl, icona indiscussa degli anni ’80, torna anche su uno dei gossip più chiacchierati che l’hanno accompagnata per decenni: il presunto flirt con Silvio Berlusconi. Alla domanda su quanto ci fosse di vero, la risposta è netta: "Non sono mai stata la sua amante". Poi precisa che attorno a quella voce si è creato negli anni un alone di ambiguità: "Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi volle a Premiatissima. Se oggi sono qui è anche grazie a lui, e di questo gli sono riconoscente".

Il racconto si sposta poi su una ferita più intima, quella legata al rapporto con il padre, mai risolto del tutto. Salerno confida di averlo conosciuto solo a 12 anni, quando lui rifiutò di riconoscerla. Alla domanda di Fagnani sul test del Dna, ammette: inizialmente non voleva farlo, ma dopo alcune dichiarazioni pesanti nei suoi confronti cambiò idea. Il test confermò la verità e, davanti al notaio, il padre la abbracciò. Un momento che però non si trasformò in un vero riavvicinamento: fuori da lì, le chiese di non rendere pubblico il suo cognome. "L’ho sempre protetto", spiega, ricordando che era un uomo in carriera, legato al mondo della finanza.

Non manca, infine, una confessione inaspettata. Alla voce “amori segreti”, Sabrina rivela di essersi innamorata in passato di un grande cantante italiano, uno capace di riempire gli stadi. Quando Fagnani azzarda un nome, quello di Claudio Baglioni, la cantante sorride, prova a glissare e scherza: "Lei è tremenda, Fagnani…".

L’intervista andrà in onda nel quinto e ultimo appuntamento stagionale di Belve, il programma di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle. In studio, insieme a Sabrina Salerno, anche Stefania Sandrelli e Fabio Fognini. A chiudere la stagione, un momento speciale con Maria De Filippi, che si siederà sul celebre sgabello per un faccia a faccia molto atteso con la conduttrice.