Cristiano Malgioglio a Belve: “Sono sempre stato tradito. Un capriccio? Chiedo lo sconto nei negozi”

“Nella vita ho preso tante di quelle corna”: con una battuta, Cristiano Malgioglio rompe il ghiaccio a Belve, durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nella puntata andata in onda martedì 18 novembre. Cristiano si racconta oscillando tra il serio, il divertito e il malinconico, con una precisazione che riassume bene lo spirito dell’incontro: “Non sono una star”, dice. Poi si corregge un secondo dopo: “Non è vero. Lo sono. Mi sento una star”.

Cristiano Malgioglio, la “radical paesana”

Malgioglio è diventato noto come cantante e paroliere, ma negli ultimi anni si è affermato anche come volto televisivo molto amato. Non si definisce trash: “Non mi piace questa parola. Non sono spazzatura e non sono mai stato strumentalizzato dai reality. Sono una radical paesana. Ne ho conosciuti tanti di radical chic poi, a casa loro, mangiavano con le mani. Io sono nato in Sicilia, in un paese che prima non esisteva sulla cartina e adesso è diventato celebre per i carciofi e grazie a me”.

Spazio alle risate quando la Fagnani gli chiede di confessare il suo difetto peggiore e il suo capriccio più ricorrente: “Chiedo lo sconto nei negozi. Alcuni me lo fanno, altri no”.

La malinconia nel ricordo della madre: “Quando sono triste, ballo davanti allo specchio”

Cristiano ammette di essere a tratti malinconico, ma dice di avere una strategia infallibile per superare la tristezza: “Quando sono malinconico, metto la vestaglia di mia madre, un disco e mi metto a ballare davanti allo specchio. Mi accade quando finiscono le storie d’amore, ho il terrore di essere lasciato. Voglio essere io a lasciare. Lo faccio per primo, perché metti che un giorno si stufano e lo fanno loro? Non si può lasciare Cristiano Malgioglio”.

Il ricordo della madre, scomparsa anni fa, resta la ferita più profonda: “Non ho mai avuto bisogno di dirle niente, nemmeno rispetto alla mia sessualità. Lei sapeva già tutto”.