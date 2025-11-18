Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Belve 2025

Cristiano Malgioglio a Belve: “Sono sempre stato tradito. Un capriccio? Chiedo lo sconto nei negozi”

Ospite della puntata di Belve andata in onda martedì 18 novembre, Cristiano Malgioglio si è raccontato di fronte a Francesca Fagnani. Dalla musica alla televisione, passando per il presente da star del piccolo schermo, ecco che cosa ha raccontato.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Stefania Rocco
55 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Belve 2025

Nella vita ho preso tante di quelle corna”: con una battuta, Cristiano Malgioglio rompe il ghiaccio a Belve, durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nella puntata andata in onda martedì 18 novembre. Cristiano si racconta oscillando tra il serio, il divertito e il malinconico, con una precisazione che riassume bene lo spirito dell’incontro: “Non sono una star”, dice. Poi si corregge un secondo dopo: “Non è vero. Lo sono. Mi sento una star”.

Cristiano Malgioglio, la “radical paesana”

Malgioglio è diventato noto come cantante e paroliere, ma negli ultimi anni si è affermato anche come volto televisivo molto amato. Non si definisce trash: “Non mi piace questa parola. Non sono spazzatura e non sono mai stato strumentalizzato dai reality. Sono una radical paesana. Ne ho conosciuti tanti di radical chic poi, a casa loro, mangiavano con le mani. Io sono nato in Sicilia, in un paese che prima non esisteva sulla cartina e adesso è diventato celebre per i carciofi e grazie a me”.
Spazio alle risate quando la Fagnani gli chiede di confessare il suo difetto peggiore e il suo capriccio più ricorrente: “Chiedo lo sconto nei negozi. Alcuni me lo fanno, altri no”.

La malinconia nel ricordo della madre: “Quando sono triste, ballo davanti allo specchio”

Cristiano ammette di essere a tratti malinconico, ma dice di avere una strategia infallibile per superare la tristezza: “Quando sono malinconico, metto la vestaglia di mia madre, un disco e mi metto a ballare davanti allo specchio. Mi accade quando finiscono le storie d’amore, ho il terrore di essere lasciato. Voglio essere io a lasciare. Lo faccio per primo, perché metti che un giorno si stufano e lo fanno loro? Non si può lasciare Cristiano Malgioglio”.
Il ricordo della madre, scomparsa anni fa, resta la ferita più profonda: “Non ho mai avuto bisogno di dirle niente, nemmeno rispetto alla mia sessualità. Lei sapeva già tutto”.

Programmi TV
55 CONDIVISIONI
Immagine
BELVE
Eva Herzigova: “Tradita ma perdonai per i figli. Dissi no a Kubrick a causa di una scena di nudo”
Genny Urtis a Belve: "Sono in cura per dimenticare il mio fidanzato truffatore. Ho litigato con Diletta Leotta"
BigMama: “Mi tagliavo sulle braccia e lo nascondevo, certi pensieri per una bambina sono devastanti”
Cristiano Malgioglio: “Mi ammalai quando morì mia madre”, i tatuaggi per J.Lo e la frecciata a Giusy Ferreri
Eva Herzigova: "Con DiCaprio c'è stato un incontro. È la donna che stuzzica sempre l'uomo"
Chi sono gli ospiti della puntata di martedì 18 novembre, saranno in quattro
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views