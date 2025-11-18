Genny Urtis a Belve: “Sono in cura per dimenticare il mio fidanzato truffatore. Ho litigato con Diletta Leotta”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Belve di questa sera, martedì 18 novembre, Genny Urtis torna davanti a Francesca Fagnani, dopo l'intervista del 2023, per parlare del suo percorso di transizione – "Vivo il presente, sono felice di quello che sono e non voglio essere altro" – segnato, però, dal rapporto con il fidanzato, rivelatosi un "manipolatore e truffatore". Alla giornalista e al pubblico di Rai2, stando alle anticipazioni dell'appuntamento in programma per stasera, in prima serata, ha raccontato di essere "ancora in cura. Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare".

"Ho rifatto il seno per il mio fidanzato. Avevamo scelto le madri dei nostri figli"

Alla domanda della Fagnani, "Certe scelte le ha fatte per assecondarlo?", la chirurga estetica delle star ha rivelato: "Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Il seno non lo volevo, poi l’ho fatto per lui". E ancora, ha raccontato che lui "Mi faceva sognare la vita che non avevo ancora avuto, credere di essere una moglie". "Avevamo anche scelto le madri dei nostri figli", ha continuato, rendendo pubblica l'intenzione di voler ricorrere alla maternità surrogata.

"Ho litigato con Diletta Leotta per colpa del fratello", le risposte di Urtis a Belve

Nello studio di Belve, Genny Urtis ha raccontato della sua vita oggi, e di alcuni episodi del passato. Dalle serate alla Gintoneria di Lacerenza – "Ho fatto sesso in un bagno" – alla relazione con un ex calciatore famoso. Poi ancora ha parlato di Francesca Cipriani, "che non vuole mai pagare perché ha il braccino corto", fino al litigio con Diletta Leotta scatenato per colpa del fratello "che lavorava da me e poi non si è comportato benissimo". Con Francesca Fagnani, la chirurga dei Vip ha regalato un siparietto su Pasolini: "Professo la libertà di scegliere. Pasolini che faceva? Era un po’ così, perverso".