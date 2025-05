video suggerito

Giacomo Urtis ha fatto sesso nella gintoneria di Lacerenza: “È successo nel privé, non sapevo che filmavano tutto” L’ammissione di Giacomo Urtis che racconta il lato più oscuro delle notti milanesi: “Ne è valsa la pena”. I dettagli scottanti sulla Gintoneria: c’erano telecamere nascoste, ma lui non lo sapeva. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'intervista rilasciata da Giacomo Urtis a La Zanzara su Radio24 rischia di diventare un vero e proprio terremoto che allarga il velo già abbondantemente squarciato sulle notti milanesi e sul discusso locale di Davide Lacerenza. Il chirurgo dei vip, senza peli sulla lingua, ha raccontato la sua esperienza nel controverso privé, lanciando rivelazioni destinate a far discutere. Una sola certezza: "Ne è valsa la pena", ammette.

"Nel famoso privé ho avuto un incontro intimo e ne è valsa la pena"

"Nel famoso privé ho avuto un incontro intimo e ne è valsa la pena", ha rivelato Urtis a Giuseppe Cruciani, aggiungendo con sorpresa di non essere a conoscenza della presenza di telecamere che riprendevano tutto. Una confessione che getta nuova luce sulle pratiche del controverso locale milanese, già al centro di numerose polemiche. L'influencer ha descritto l'ambiente della Gintoneria come "molto colorito", sottolineando la simpatia di figure come Stefania, Wanna e lo stesso Lacerenza. "Mi divertivo tantissimo", ha ammesso, raccontando come il rimorchio fosse una pratica comune, proprio come "in tutti i locali di Milano".

La verità su droga ed escort nel locale

Quando Cruciani lo ha incalzato sul tema della droga e della presenza di escort, Urtis ha fornito una risposta che apre uno spaccato inquietante sulla movida milanese. "Non ho visto personalmente gente consumare sostanze, probabilmente succedeva nei bagni", ha precisato, aggiungendo però di aver notato "qualche ragazza di facili costumi" riconoscibile non per un'etichetta visibile, ma per il comportamento. Il chirurgo dei vip non ha risparmiato paragoni spiazzanti:

Ci sono più professioniste in altri locali e hotel di Milano, da Davide in confronto è niente. È normale andare in un locale per avere incontri intimi.

La rivelazione sui potenti che lo cercano

Il passaggio più piccante dell'intervista riguarda senza dubbio la rivelazione sui suoi incontri personali. "Mi cercano uomini molto virili, super eterosessuali dichiarati, anche personalità della politica", ha confessato Urtis, aggiungendo però che con questi ultimi si annoia "molto quando andiamo a cena". Alla domanda diretta di Cruciani sul suo ruolo nei rapporti, l'influencer ha risposto senza esitazioni: "Sono esclusivamente passivo, frequento uomini molto mascolini", con un dettaglio intimo che ha lasciato di stucco persino il conduttore de La Zanzara.