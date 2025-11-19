Chi è Gregorio Marsiaj: compagno di Eva Herzigova e padre dei suoi tre figli, che l’ha tradita ma lei ha perdonato

Gregorio Marsiaj è l’imprenditore 49enne, compagno di Eva Herzigova. Si sono incontrati nel 2002 e hanno avuto tre figli e poi si sono fidanzati ufficialmente. Nel 2011, però, lui fu beccato insieme a un’altra donna, tradimento che fu poi perdonato dalla top model.

La storia d'amore tra Eva Herzigova e l'imprenditore torinese Gregorio Marsiaj è tornata alle luci della ribalta dopo l'intervista della top model a Belve, il programma di Francesca Fagnani in prima serata su Rai2, martedì 18 novembre. Classe 1976, quindi tre anni più giovane della modella, è stato per lei un vero e proprio colpo di fulmine. I due hanno avuto tre figli, hanno annunciato il matrimonio, ma non si sono sposati, hanno però attraversato una tempesta: quella del tradimento di lui, colto in flagrante dai paparazzi, ma anche perdonato.

Chi è Gregorio Marsiaj

Nato a Torino nel 1976, Gregorio Marsiaj è un imprenditore di successo. Formatosi nelle più prestigiose università dalla Bocconi a Berkley, passando per la University of California, è diventato una figura decisiva nella Sabelt S.p.A, azienda tra le più importanti nel settore della componentistica automotive.

L'amore con Eva Herzigova

Correva l'anno 2002, Eva Herzigova aveva appena divorziato dal primo marito, Tico Torres, batterista dei Bon Jovi e si era lasciata alle spalle una frequentazione con il dirigente discografico Guy Oseary. La modella era appena tornata in Italia da New York e aveva scorto da lontano quest'uomo alto dagli occhi chiari e lo sguardo volitivo: "È stato un momento bellissimo, il mio cuore batteva molto forte e non riuscivo a respirare" ha raccontato in un'intervista. Un colpo di fulmine che li ha portati ad intraprendere un cammino insieme e, infatti, da quel momento non si sono più separati. Nel giugno 2007 è nato George il loro primo figlio, il 24 marzo 2011 Philippe e infine il 20 aprile 2013 Edward, con loro vivono tra Londra e Torino, ma entrambi hanno sempre cercato di tutelarli, mostrandoli il minimo indispensabile. Dopo 15 anni insieme, nel 2017 la top model e l'imprenditore si fidanzano ufficialmente, come aveva annunciato lei stessa con un post su Instagram, ma il matrimonio di fatto non si è mai celebrato, come ha rivelato lei stessa a Belve: "Non siamo sposati, ma abbiamo tre figli, è una relazione che non finirà mai".

Il tradimento scoperto di Gregorio Marsiaj

Dopo 7 anni dal loro primo incontro, nel 2011, Gregorio Marsiaj viene beccato in compagnia di una ragazza bruna in un locale di Praga. Le foto vengono pubblicate sul settimanale Chi e, successivamente, le riviste erano tappezzate da queste immagini in cui vedeva l'imprenditore intento a baciare la ragazza, con la quale aveva poi trascorso una notte in un albergo della città. La modella ha deciso di perdonare l'accaduto e non ha lasciato suo marito, come confermato anche nell'intervista a Belve, dove ha dichiarato non senza scatenare polemiche: "Quando ci sono dei figli bisogna combattere. Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante […] È la donna che sceglie di stuzzicare e l’uomo, in quel momento, è debole".