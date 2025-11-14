Giorgio Mastrota: “Con Natalia Estrada è finita perché sono stato un bugiardo. Oggi le voglio ancora bene”

Giorgio Mastrota è tornato a parlare della fine dell'amore con Natalia Estrada. Il "re delle televendite' è stato sposato per sei anni con la showgirl e conduttrice, madre di sua figlia Natalia Jr. Tra loro un grande amore, come lui stesso ha raccontato, finito per volontà di lei ma anche per colpa delle sue bugie.

Ospite di Ciao Maschio, nella puntata in onda il 15 novembre, Giorgio Mastrota ha ripercorso la sua storia d'amore con Natalia Estrada, con cui ha avuto una figlia, Natalia Jr, nel 1995. "È stato un grande amore, Lei era sicuramente più brava di me nel fare quello che faceva: era completa", ha raccontato riguardo alla loro relazione, che li portava vicini anche sul piano lavorativo. Una vicinanza, quella lavorativa, che a Mastrota non è mai pesata, anzi, tutto il contrario: "A un certo punto io facevo quasi il suo agente, da manager e questo mi dava soddisfazione. Sono molto felice che quando le persone mi vedono dicano: “Ah caspita, è stato insieme a lei!”. Ne sono orgoglioso".

Mastrota e Natalia Estrada si sono conosciuti e innamorati nel 1992 e nello stesso anno sono poi convolati a nozze. Nel 1995 è nata Natalia Jr, che oggi ha 31 anni, e nel 1998 hanno poi divorziato definitivamente. È stata Estrada a prendere la decisione, come ha spiegato il ‘re delle televendite: "Nell'ultimo periodo le ho detto tante bugie, è uno dei motivi per cui mi ha lasciato. Me la sono cercata. Eravamo tutte e due un po’ borderline, ma lì ne ho dette parecchie. Sono stato un bugiardo, come tanti uomini e tante donne che non lo dichiarano".

Oggi Mastrota è sposato da tre anni con Floribeth Gutierrez e ha costruito la sua famiglia allargata. Con l'ex moglie ha mantenuto buoni rapporti: "Natalia è parte della mia vita. Abbiamo insieme una figlia meravigliosa. Non la amo più, ma le voglio bene, proprio bene".