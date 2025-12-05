Jimmy Ghione annuncia le nozze con Marialaura De Vitis: “Ci sposeremo entro il 2026”

Jimmy Ghione, lo storico inviato di Striscia la Notizia è stato ospite di Monica Setta e durante l'intervista con la giornalista ha lanciato una notizia a dir poco inaspettata: ben presto si sposerà con la compagna, Marialaura De Vitis.

L'annuncio delle nozze

La coppia sembra essere particolarmente affiatata e, infatti, dopo due anni d'amore è giunta anche la notizia del matrimonio. Lo ha raccontato proprio Ghione, nel salotto televisivo di Monica Setta, in cui ha detto chiaramente: "Ci sposeremo entro il 2026", un'affermazione che lascia intendere che ancora non ci sia una data precisa per le nozze, ma che la volontà di coronare questo sogno d'amore sia più che forte. Lo storico inviato di Striscia la Notizia, infatti, ha svelato anche un piccolo gesto che ha fatto nei confronti di Marialaura, in procinto di un viaggio fatto insieme: "Prima di partire per gli Usa le ho regalato un anello di brillanti come pegno d'amore". Se, come si suol dire, un diamante è per sempre, la showgirl non ha nulla da temere, il matrimonio ci sarà, insieme alla volontà di costruire qualcosa di importante insieme. D'altro canto, nonostante gli oltre trent'anni di differenza che li separano, lei 27 e lui 61, tra loro non c'è mai stata alcuna difficoltà: "Ci ​​amiamo moltissimo e il sogno di sposarci non lo abbiamo mai nascosto" ha infatti commentato la modella, che ha poi aggiunto: "Tra noi il più giovane è lui".

Le parole di Marialaura De Vitis

Dopo aver cercato di non sbandierare la loro relazione, ma di custodirla, il loro amore è poi venuto allo scoperto. Questa estate, poi, Marialaura si è espressa pubblicamente parlando di chi l'ha criticata per questa relazione con un uomo molto più grande di lei, come era accaduto anche con Paolo Brosio: "Mi dicono che sto con un uomo per i soldi o per fama" ha detto l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ospitata nel salotto di Caterina Balivo, che poi ha continuato: "All'inizio ci stavo male, ma non mi è mai passato per la mente di mettere fine a questa storia". D'altra parte era stata proprio lei a raccontare che Ghione le aveva mostrato cosa significasse davvero amare: "Mi sprona ogni giorno a inseguire i miei sogni, è un compagno di vita".