Jimmy Ghione smentisce le nozze con Marialaura De Vitis, lei mostra un anello di diamanti: come è nato il gossip

Jimmy Ghione ha smentito le nozze con Marialaura De Vitis, dopo che lei ha mostrato in tv un anello di diamanti. Era stato lui a regalarglielo. L’inviato di Striscia la Notizia ha fatto chiarezza: ecco cosa c’è di vero e come è nato il gossip sul matrimonio.

Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione si sposano? Secondo le recenti dichiarazioni della showgirl a Storie di Donne al Bivio, nella puntata del 6 dicembre, la risposta sarebbe sì. La (presunta) futura sposa, infatti, ha mostrato un anello di diamanti che le è stato regalato dal compagno, ma in realtà il diretto interessato racconta una versione diversa dei fatti. "Non mi sposo. C'è l'amore, ma non c'è il matrimonio", ha dichiarato l'inviato di Striscia la Notizia a Novella 2000. Ecco come è nato il gossip sulle nozze e quale è la verità.

Marialaura De Vitis è stata ospite di Monica Setta e qui, per la prima volta, si è parlato di nozze. Durante l'intervista è apparso anche Jimmy Ghione con un video messaggio, che ha rivelato: "Prima di partire per l'America le ho regalato un anello di diamanti". La showgirl in studio ha confermato e lo ha mostrato al pubblico, spiegando nel dettaglio l'occasione del regalo: "È arrivato dopo due anni d'amore, la scorsa domenica. La sera a casa mi ha dato questo anello in modo molto naturale, è il sigillo del nostro amore che durerà per sempre". "C'è aria di nozze", ha incalzato la conduttrice. De Vitis ha precisato: "Con lui sì, ma in generale non penso che il matrimonio aggiunga qualcosa nel rapporto a livello sentimentale, è completo così come è. Se sarà, sarò contenta". Nel frattempo in sovrimpressione si legge il messaggio: "Dopo due anni sposo Jimmy Ghione", ma non corrisponderebbe alla realtà.

Dopo l'intervista della compagna, Ghione ha rilasciato alcune dichiarazioni a Novella 2000 e ha raccontato una versione diversa della cosa. "Non mi sposo. Questa è una roba che ha tirato fuori oggi la televisione e i giornali, c’è l’amore ma non c’è il matrimonio", ha raccontato. L'anello di diamanti, quindi, è stato un regalo senza lo scopo delle nozze, anzi, è stato il motivo che ha innestato il gossip: “Ho regalato un anello ed è venuta fuori questa notizia, ma ribadisco: non mi sposo.”