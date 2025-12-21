Bianca Guaccero e Giovanni Pernice pensano alle nozze, il labiale durante la finale di Ballando: “Lo faremo”

Gossip
Bianca Guaccero e Giovanni Pernice starebbero pensando al matrimonio. Ecco cosa è successo durante la finale di Ballando con le Stelle, dove lui era in gara come maestro e lei tra il pubblico: alcune parole dette senza microfono hanno acceso l’attenzione sull’argomento.
A cura di Elisabetta Murina
Bianca Guaccero e Giovanni Pernice starebbero pensando al matrimonio. La conduttrice e il ballerino di Ballando con le Stelle, reduce dal secondo posto con Francesca Fialdini, hanno lasciato intendere che le nozze sarebbero vicine. Ecco cosa è successo durante la finale dello show condotto da Milly Carlucci, andata in onda sabato 20 dicembre su Rai1.

Durante la puntata finale di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero era seduta tra il pubblico a supportare il compagno, mentre solo un anno fa scendeva in pista come concorrente con quello che sarebbe diventato il suo fidanzato. Poco prima dello scontro finale, Pernice è rimasto in studio con Milly Carlucci ad aspettare Francesca Fialdini, andata in camerino a cambiarsi le scarpe e a indossare quelle più adeguate per la coreografia. "Tu sei sempre pronto, sei un uomo da sposare", gli ha detto la conduttrice nell'attesa di continuare con la gara. "Chiedi a Bianca (Guaccero, ndr)", ha risposto lui sorridendo. La regia, a quel punto, ha inquadrato la diretta interessata, che ha risposto: "Lo faremo, lo faremo". Una risposta che non si è sentita con il microfono, ma il cui labiale era leggibile e chiaro.

Il matrimonio tra Guaccero e Pernice, quindi, potrebbe essere vicino e sembrerebbe a tutti gli effetti confermato. Già lo scorso settembre, il settimanale Chi aveva parlato di "grande passo per la coppia", dopo alcune foto che li ritraevano in vacanza insieme la scorsa estate, prima a Capri e poi in Puglia dai familiari di lei, e dopo aver "collaudato la luna di miele".

