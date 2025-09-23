Marialaura De Vitis criticata per l’amore con Jimmy Ghione, 34 anni più grande: “Dicono che sto con lui per soldi”

Marialaura De Vitis ha parlato delle critiche ricevute per la storia d’amore con Jimmy Ghione, più grande di lei di 34 anni. “All’inizio ci rimanevo male, mi scrivevano che sto con un uomo per i soldi o per la fama”, ha spiegato. I due sono una coppia da due anni.

Marialaura De Vitis è fidanzata da due anni con Jimmy Ghione. Lo storico inviato di Striscia la notizia è più grande di lei di 34 anni e sui social soprattutto non sono mancate critiche epr la differenza d'età. "Mi dicono che sto con un uomo per i soldi o per la fama", ha spiegato la 27enne, in passato già legata a Paolo Brosio. I due però si lasciano alle spalle le critiche e sono più innamorati che mai.

Marialaura De Vitis e le critiche per la differenza d'età con Ghione

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 23 settembre, Marialaura De Vitis ha parlato dell'amore con Jimmy Ghione e in particolare delle critiche ricevute per la loro differenza d'età. L'inviato di Striscia La Notizia è più grande di lei di 34 anni. "Le critiche ci sono, ci convivo, non mi interessa. Ho la corazza ben dura", ha spiegato a riguardo. I commenti negativi riguardano perlopiù le ragioni non ‘veritiere' del loro rapporto: "La critica è sempre quella, che sto per un uomo per i soldi o per la fama. All'inizio ci stavo male, ma non mi è mai passata per la mente l'idea di smettere di vivere questa storia".

L'amore tra Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione

La relazione tra Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis, ex di Paolo Brosio, dura da circa due anni. Per la 27enne si tratta di un amore che le ha permesso di scoprire il reale significato del sentimento: "Mi dispiace per i miei ex, ma lui mi ha fatto capire cosa è d'avvero l'amore e cosa significa amare. Mi sprona ogni giorno a inseguire i miei sogni, è un compagno di vita". De Vitis ha anche conosciuto il figlio dello storico inviato di Striscia La Notizia, Gabriele: "È praticamente un mio coetaneo, quasi più maturo del padre".