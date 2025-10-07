Nataly Ospina sulla storia con Ezio Greggio: “Mi chiamano malata di fama, dicono che sto con lui per i soldi”

Nataly Ospina ed Ezio Greggio hanno 35 anni di differenza. A La Volta Buona, la food blogger parla della sua relazione con il conduttore e dei problemi con gli haters: “Credono che il nostro non sia vero amore”.

Nataly Ospina ed Ezio Greggio hanno 35 anni di differenza. A La Volta Buona, la food blogger parla della sua relazione con il conduttore e dei problemi con gli haters: "Mi chiamano malata di fama, dicono che sto insieme a lui solo per i soldi".

Le parole di Nataly Ospina

Ospite di La Volta Buona, Nataly Ospina ha raccontato la sua storia d’amore con Ezio Greggio, una relazione che continua a far discutere per via della notevole differenza d’età: 35 anni. La food blogger, originaria della Colombia e ormai conosciuta in Italia anche grazie alla sua presenza social, ha spiegato quanto non sia sempre facile vivere sotto i riflettori accanto a un volto iconico della televisione italiana. “Mi chiamano malata di fama, dicono che sto insieme a lui solo per i soldi”, ha raccontato con tono deciso, rispondendo alle critiche ricevute negli ultimi anni. “Non è vero amore, dicono. Ma io ci sono abituata, perché già prima di conoscere Ezio lavoravo sui social. Queste cose non mi toccano più come prima”.

La storia d'amore e la convivenza

Nataly e Greggio si sono conosciuti diversi anni fa, ma la loro relazione è diventata pubblica nel 2018, quando furono fotografati insieme in vacanza a Montecarlo. Da allora, la coppia non si è più nascosta, mostrandosi spesso insieme in occasione di eventi e serate mondane. Nonostante le malelingue, tra loro la sintonia è sempre stata evidente. Quest’anno, la relazione ha fatto un passo importante: “Siamo andati a convivere praticamente subito e la mia vita è cambiata”, ha spiegato la 30enne. “È la prima volta che sto con un uomo così tanto più grande di me. Mia mamma non ci poteva credere, conosceva Ezio, ma ci sono davvero tanti anni di differenza”.

Ezio Greggio, 70 anni, è uno dei volti più amati della televisione italiana, conduttore storico di Striscia la Notizia e attore comico con una carriera lunga oltre quarant’anni. Dopo la fine della lunga relazione con Simona Gobbi, con cui aveva condiviso 20 anni di vita, ha trovato in Nataly una nuova stabilità. La loro storia, tra Montecarlo e l’Italia, procede lontano dalle polemiche, anche se i social continuano a essere un terreno minato. Ospina, tuttavia, ha scelto di affrontare le critiche con leggerezza: “Ormai so che fanno parte del gioco. L’importante è sapere chi sei e cosa provi. Io e Ezio siamo felici, e questo basta”.