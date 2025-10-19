Giulio Golia spiazza Silvia Toffanin a Verissimo: “Mi avete dato il camerino di Nadia Toffa, mi avete fatto male”

Giulio Golia è stato ospite di Verissimo nella puntata di domenica 19 ottobre. L’inviato de Le Iene si è raccontato a Silvia Toffanin in una lunga intervista che ha toccato momenti privati e professionali, ma anche un ricordo carico di emozione legato a Nadia Toffa, la collega e amica scomparsa nel 2019.

Giulio Golia e il ricordo di Nadia Toffa

“Nadia era speciale, illuminata. Sembrava fredda, ma sapeva essere dolcissima”, ha raccontato Golia riferendosi alla sua collega scomparsa. L'inviato ha raccontato il legame profondo che lo univa a lei, un rapporto che lui stesso ha definito “di odio e amore”: “Sembrava fredda, gelida, distaccata, e poi magari ti chiamava e ti diceva le cose più carine. Amava Napoli, era una persona autentica, piena di luce”. Ha poi ricordato gli ultimi tempi insieme a lavoro, quando lei stava già affrontando la malattia: “L’ultimo periodo è stato difficile. Eravamo in conduzione insieme, molti operatori la vedevano in difficoltà. Ti prendeva la mano perché cercava supporto per andare avanti”.

La coincidenza del camerino

Il momento più toccante dell’intervista è arrivato quando Golia ha scoperto che il camerino assegnatogli negli studi Mediaset era lo stesso che un tempo era stato di Nadia: “Io pensavo fosse fatto apposta. Era il primo camerino che abbiamo condiviso, lì leggevamo i copioni insieme. Mi avete fatto male, non me l’aspettavo”, ha spiegato, lasciando per un attimo senza parole la conduttrice Silvia Toffanin.

L’amore per la moglie Claudia

Golia ha poi parlato della sua vita privata e del rapporto con la moglie Claudia, con cui è sposato dal 2013 ma sta insieme da 28 anni. “È una persona molto intelligente e riservata. Fare Le Iene non è semplice: sparisci per mesi, per settimane. Lei è di cuore, molto risolutiva”. Un suo ritratto inedito, quello mandato in onda oggi, che ha mostrato il volto più umano di un inviato spesso abituato a restare dietro la notizia.