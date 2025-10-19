Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Giulio Golia spiazza Silvia Toffanin a Verissimo: “Mi avete dato il camerino di Nadia Toffa, mi avete fatto male”

Giulio Golia è stato ospite di Verissimo nella puntata di domenica 19 ottobre. L’inviato de Le Iene si è raccontato a Silvia Toffanin in una lunga intervista che ha toccato momenti privati e professionali, ma anche un ricordo carico di emozione legato a Nadia Toffa, la collega e amica scomparsa nel 2019.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Sara Leombruno
251 CONDIVISIONI
Immagine

Giulio Golia è stato ospite di Verissimo nella puntata di domenica 19 ottobre. L’inviato de Le Iene si è raccontato a Silvia Toffanin in una lunga intervista che ha toccato momenti privati e professionali, ma anche un ricordo carico di emozione legato a Nadia Toffa, la collega e amica scomparsa nel 2019.

Giulio Golia e il ricordo di Nadia Toffa

Nadia era speciale, illuminata. Sembrava fredda, ma sapeva essere dolcissima”, ha raccontato Golia riferendosi alla sua collega scomparsa. L'inviato ha raccontato il legame profondo che lo univa a lei, un rapporto che lui stesso ha definito “di odio e amore”: “Sembrava fredda, gelida, distaccata, e poi magari ti chiamava e ti diceva le cose più carine. Amava Napoli, era una persona autentica, piena di luce”. Ha poi ricordato gli ultimi tempi insieme a lavoro, quando lei stava già affrontando la malattia: “L’ultimo periodo è stato difficile. Eravamo in conduzione insieme, molti operatori la vedevano in difficoltà. Ti prendeva la mano perché cercava supporto per andare avanti”.

La coincidenza del camerino

Il momento più toccante dell’intervista è arrivato quando Golia ha scoperto che il camerino assegnatogli negli studi Mediaset era lo stesso che un tempo era stato di Nadia: “Io pensavo fosse fatto apposta. Era il primo camerino che abbiamo condiviso, lì leggevamo i copioni insieme. Mi avete fatto male, non me l’aspettavo”, ha spiegato, lasciando per un attimo senza parole la conduttrice Silvia Toffanin.

Leggi anche
Vincenzo De Lucia imita Silvia Toffanin a This is me: "Quella che non sa fare le domande sei tu"

L’amore per la moglie Claudia

Golia ha poi parlato della sua vita privata e del rapporto con la moglie Claudia, con cui è sposato dal 2013 ma sta insieme da 28 anni. “È una persona molto intelligente e riservata. Fare Le Iene non è semplice: sparisci per mesi, per settimane. Lei è di cuore, molto risolutiva”. Un suo ritratto inedito, quello mandato in onda oggi, che ha mostrato il volto più umano di un inviato spesso abituato a restare dietro la notizia.

Immagine
Programmi TV
251 CONDIVISIONI
Immagine
verissimo
Bruganelli e l'aborto: "Bonolis disse che non era pronto, per me diventò un'ossessione. Vedevo carrozzine ovunque"
Paolo Ciavarro ricorda la madre Eleonora Giorgi: "Parlavamo ore, mi sono sentito solo. Di lei non parlo con nessuno"
Giulio Golia spiazza Silvia Toffanin: "Mi avete dato il camerino di Nadia Toffa, mi avete fatto male"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views