Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono sposati, le foto e i video delle nozze a Venaria Reale Il 18 settembre, nella romantica location della Reggia di Venaria Reale, Gessica Notaro e Filippo Bologni sono convolati a nozze. Una cerimonia da favola, con tanto di carrozza con cavalli bianchi, alla presenza di circa 500 invitati. I due si sono conosciuti nel 2019 a Fieracavalli Verona.

A cura di Elisabetta Murina

Gessica Notaro si è sposata. Il 18 settembre, la modella è convolata a nozze con il fidanzato Filippo Bologni, campione di equitazione. La cerimonia si è tenuta a Torino, nella Reggia di Venaria Reale, come in una perfetta favola, cavalli bianchi e carrozza compresi. "Penso di aver vinto la mia battaglia e ritrovato il mio equilibrio", aveva detto la sposa prima del suo grande giorno, parlando del compagno che le ha ridato fiducia nell'amore e a cui è legata dal 2019. Nel 2017 il suo ex l'aveva sfregiata in modo irreversibile lanciandole dell'acido sul viso.

La cerimonia da principessa di Gessica Notaro e Filippi Bologni

Gessica Notaro, per le nozze con Filippo Bologni, ha scelto una delle location più romantiche nel torinese: la Reggia di Venaria Reale. E, come in una perfetta favola, ha raggiunto il luogo scelto a bordo di una carrozza guidata da cavalli bianchi. Poi è scesa e ha percorso la "navata" fino a un arco di rose bianche, dove è avvenuto lo scambio delle promesse d'amore. "Non ho smesso mai di credere nei sogni e ho fatto bene perché la risposta oggi è qui davanti a me", ha detto Gessica al marito. I due si sono conosciuti nel 2019 a Fieracavalli Verona, lo stesso luogo in cui il campione d'equitazione le ha fatto la proposta nel 2022.

Alla cerimonia da sogno hanno partecipato circa 500 invitati, tra parenti e amici, alcuni Vip, come Alena Seredova e Alessandro Nasi, a loro volta neo sposi. L'evento è stato organizzato dalla wedding planner Silvia Bettini, mentre ad occuparsi dell'acconciatura della sposa il noto parrucchiere Federico Fashion Style, che Gessica Notaro ha conosciuto in occasione di Sanremo 2020. Dopo il fatidico sì, la festa è continuata all'Hotel Cascina di Corte, una dimora storica e romantica, tra taglio della torta, fuochi d'artificio e divertimento. Un particolare: gli sposi hanno chiesto agli inviatati di non ricevere regali, piuttosto di fare una donazione alle donne vittime di violenza, proprio come lo è stata Gessica nel 2017 da parte dell'ex fidanzato.

La storia d'amore tra Gessica Notaro e Filippo Bologni

Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono conosciuti nel 2019 a Fieracavalli a Verona, luogo che ha per entrambi un forte valore simbolico. Il nuovo amore, per lei, ha rappresentato una rinascita dopo quanto avvenuto con l'ex fidanzato, che nel 2017 le ha lanciato addosso dell'acido sfregiandola in modo irreversibile.

Poi, nel 2022, la proposta di matrimonio: Bologni si è inginocchiato al centro dell'arena dove si è tenuta l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di salto ad ostacoli. Incredula e sempre più innamorata, Gessica ha subito detto sì. "La sensazione è stata proprio quella a metà tra le farfalle allo stomaco ed il cuore in gola. Chi mi conosce sa che non ho mai versato una lacrima in pubblico ma questa volta ero troppo felice per riuscire a trattenermi", ha detto poco dopo l'emozionante momento.