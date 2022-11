Gessica Notaro sposerà Filippo Bologni, la romantica proposta a Verona Gessica Notaro sposerà Filippo Bologni, uomo che è al suo fianco da circa due anni. La proposta è arrivata durante la Fieracavalli a Verona, evento per loro galeotto, che li ha visti incontrarsi per la prima volta.

A cura di Ilaria Costabile

Gessica Notaro presto coronerà il suo sogno d'amore con Filippo Bologni. La romantica proposta di matrimonio è arrivata, inaspettatamente, a pochi istanti prima del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, prova dell’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, uno degli appuntamenti più importanti della Fieracavalli che si tiene a Verona.

La proposta di matrimonio

Filippo Bologni si è inginocchiato, al centro dell'arena, mostrando un magnifico anello e sorridendo le ha chiesto di diventare sua moglie. Emozionata e commossa Gessica ha ovviamente accettato, portando a compimento quello che lei stessa aveva definito come un "amore bellissimo e facile", che già da due anni la rende felice. I due si erano conosciuti in quello stesso posto nel 2020, quando lei era stata chiamata come testimonial dell'evento e lui, che cavalca di professione, aveva vinto una Gara di coppa del mondo e, quindi, si trovarono a scambiare "due parole". Da quel momento, complice anche la comune passione per l'equitazione, Gessica e Filippo hanno man mano iniziato a conoscersi, alimentando quel sentimento che ha portato alla proposta più importante che lui potesse farle.

Gessica Notaro vive l'amore che ha sempre sognato

Dopo una storia che le ha portato dolore, frustrazione e rabbia, quella con Jorge Edson Tavares che nel 2017 gettandole l'acido sul volto l'ha sfregiata per sempre, Gessica ora vive un amore vero, puro e parlando di Filippo ha dichiarato in una recente intervista: "Potrei dire mille cose di lui, ma io mi sono innamorata della sua intelligenza. L’amore è una cosa bellissima, l’amore non fa male”. Parole importanti che scavano in un passato difficile, che l'ha portata ad essere portavoce di una battaglia importante, come quella contro la violenza sulle donne, che porta avanti ogni giorni, con dedizione e forza d'animo.