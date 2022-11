Valerio Scanu si sposa e fa coming out, la proposta di matrimonio al compagno Luigi Calcara Valerio Scanu ha chiesto al fidanzato Luigi Calcara, professore universitario, di sposarlo. Un romantica e inaspettata proposta di matrimonio, che per il cantante è anche la prima volta in cui dichiara pubblicamente di essere omosessuale. Il video del momento è stato condiviso su Instagram da un amico della coppia.

A cura di Elisabetta Murina

Valerio Scanu presto sposo. Il ha chiesto al compagno Luigi Calcara di diventare suo marito. Una romantica e inaspettata proposta di matrimonio, con cui il vincitore di Sanremo ha dichiarato per la prima volta ufficialmente di essere omosessuale. Il video del momento è stato pubblicato su Instagram da un amico della coppia.

La proposta di matrimonio e il coming out di Valerio Scanu

Come mostra il video condiviso su Instagram dal migliore amico della coppia, Valerio Scanu si è inginocchiato davanti al fidanzato e, con un anello in mano come vuole la tradizione, ha chiesto a Luigi Calcara di sposarlo. "Mi vuoi sposare?", ha detto l'ex protagonista di Amici davanti a un gruppetto di amici presenti nella stanza, pronte a immortalare il romantico momento. Un gesto che ha decisamente colto di sorpresa il fidanzato, rimasto a bocca aperta per l'emozione, che ha subito detto di sì. Poi un abbraccio a suggellare il tutto tra gli applausi dei presenti e una canzone di Eros Ramazzotti i sottofondo. Di fatto questo momento è anche il coming out di Scanu: per la prima volta infatti ha pubblicamente annunciato di essere omossessuale, dopo aver mantenuto per anni una certa riservatezza sulla sua vita sentimentale.

Chi è Luigi Calcara, il futuro sposo di Valerio Scanu

Non si hanno molte informazioni sulla vita del fidanzato e futuro sposo di Valerio Scanu. Si sa con certezza che è lontano dal mondo dello spettacolo, a differenza invece del cantante. Come si legge sulla sua biografia del suo profilo Instagram (privato), è nato in Sicilia ma ora vive a Roma ed è un docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrice ed energetica dell'Università La Sapienza di Roma. Un professore universitario dunque, che ha 32 anni e che sarebbe legato a Scanu da luglio 2020.