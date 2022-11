Valerio Scanu: “Non ho mai voluto sfruttare il coming out, ma Luigi Calcara è l’uomo che amo” Valerio Scanu parla della storia d’amore con Luigi Calcara. Dopo aver condiviso su Instagram la romantica proposta di matrimonio ha raccontato: “L’ho conosciuto su Instagram, è lui l’uomo che amo”. Sul coming out: “Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro”.

A cura di Gaia Martino

Valerio Scanu ieri ha condiviso con i fan la lieta notizia, presto sposerà il fidanzato Luigi Calcara. Il cantante, ex allievo di Amici, ha pubblicato su Instagram il momento in cui si è inginocchiato per fargli la proposta, un gesto con il quale ha anche annunciato pubblicamente di essere omosessuale. "Ci sposeremo nel 2023, a metà strada per non scontentare nessuno" ha raccontato, essendo uno siciliano e uno sardo, in un'intervista al Corriere pubblicata oggi: "È lui l'uomo che amo".

Il coming out di Valerio Scanu

Valerio Scanu dopo la proposta di matrimonio a Luigi Calcara, ha parlato del suo coming out al Corriere. Si è inginocchiato davanti le telecamere dei cellulari e gli amici presenti, il cantante ex allievo di Amici ha sorpreso non solo il fidanzato, anche i fan che non sapevano fosse sentimentalmente legato ad un uomo. "Ho fatto la proposta di matrimonio all'uomo che amo, non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell'altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out". In passato ha avuto anche alcune storie con donne, "la più lunga di quasi un anno, a 19 anni la prima volta con un uomo". A 20 anni ha detto ai genitori di essere omosessuale: "Ho pensato che se portavo nella loro casa una persona era giusto che sapessero quale ruolo ricopriva nella mia vita".

Ricordo che il mattino dopo mio padre doveva riaccompagnare all'aeroporto una mia amica. Lei alle 6 lo trovò che piangeva in cucina. Provò a consolarlo: "Non faccia così tante coppie gay felici vivono felici". E lui: "Io piango al pensiero che mio figlio si sia tenuto tutto dentro e abbia temuto di non essere amato da noi.

Ha poi raccontato le reazioni dei genitori alla notizia della proposta di matrimonio. Il cantante, che ha perso il papà a causa del Covid due anni fa, ha svelato che la mamma gli ha detto "è un passo importante, bisogna essere sicuri, lei non lo era ancora dopo anni. Figuriamoci. Per fortuna mia nonna è una donna di spirito e le ha risposto "infatti lui ti ha lasciato". La conversazione con i suoceri è stata diversa: "La madre di Luigi era sorpresa, abbiamo videochiamato poi il padre per dirlo insieme. Abbiamo un buon rapporto, siamo come il gatto e la volpe, lo prendo in giro dicendogli che l’olio della Puglia è più buono di quello che fa lui in Sicilia. L’ho minacciato che per pagarci il matrimonio dovrà vendere i terreni".

Leggi anche Valerio Scanu chiede al fidanzato di sposarlo, il video della proposta di matrimonio

La storia d'amore con Luigi Calcara

Ha conosciuto Luigi Calcara su Instagram, nel 2020. Il 32enne di Castelvetrano, insegnante di Ingegneria elettronica alla Sapienza, gli inviò un messaggio in privato, "iniziammo a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona". Suo padre lo conobbe poco prima di morire, "me lo ricorda, è una persona di cuore", ma con lui non entrò in confidenza come con la madre: "Lui ora va in Sardegna e passa a salutarla senza di me".