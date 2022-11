Chi è Luigi Calcara, l’ingegnere astronautico futuro sposo di Valerio Scanu Ha 32 anni ed è di origine siciliana. Da anni Luigi Calcara vive a Roma, dove ha avviato una brillante carriera universitaria come docente e ricercatore in Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica. Dal 2020 fa coppia con Scanu e presto convoleranno a nozze.

A cura di Giulia Turco

Luigi Calcara è il compagno e futuro sposo di Valerio Scanu. Il cantante, che ha fatto coming out sui social, ha deciso di convolare a nozze con il giovane ingegnere che lo ha fatto innamorare. Riservati sulla loro storia, i due hanno condiviso finora poche informazioni in tema di vita privata, ma in vista del matrimonio sicuramente ne sapremo di più.

Chi è Luigi Calcara, futuro marito di Valerio Scanu

Luigi Calcara è un giovane ingegnere che dal 2020 fa coppia con Valerio Scanu. Originario della Sicilia, da diversi anni si è trasferito a Roma dove ha avviato una carriera i successo. Attualmente insegna come professore all’Università Sapienza della Capitale. La sua scheda profilo come docente ci rivela che il dott. Calcara tiene diverse lezioni per il corso di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica. Un intellettuale a tutti gli effetti. Ha 32 anni e, al di là della sua carriera, ama trascorrere più tempo possibile nella sua terra d’origine, davanti al mare della Sicilia, come testimoniano le sue foto profilo sui social. Un amore che senz'altro condivide con Scanu, sardo d'origine. Ora toccherà capire solo quale delle due isole la coppia sceglierà per celebrare le nozze.

(Foto Facebook di Luigi Calcara)

La proposta di matrimonio di Valerio Scanu

Un video pubblicato da un amico della coppia mostra la romantica proposta di matrimonio del cantante al compagno Luigi. Come nella più tenera delle cornici, Scanu si è inginocchiato davanti al fidanzato porgendogli un anello. “Mi vuoi sposare?", gli ha chiesto ricevendo immediatamente un sì. In sottofondo, oltre agli applausi degli amici e familiari, una canzone di Eros Ramazzotti. È un momento particolarmente importante per l’allievo di Amici, non solo per il matrimonio imminente, ma anche perché la proposta equivale al suo primo vero coming out in pubblico. Prima della lieta notizia, Scanu non aveva mai parlato apertamente della sua omosessualità.