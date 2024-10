Valerio Scanu su Amici: “Eravamo degli scappati di casa vergini di discografia, oggi ci va chi è famoso sui social”

video suggerito

Valerio Scanu è stato ospite di Caterina Balivo nel corso della puntata de La volta buona trasmessa mercoledì 9 ottobre. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2010 ed ex allievo della scuola di Amici ha evidenziato le differenze che ha riscontrato tra passato e presente dei talent come quello a cui lui ha partecipato.

Amici, come è cambiato il talent di Maria De Filippi secondo Valerio Scanu

La riflessione di Valerio Scanu ha avuto inizio da una domanda di Caterina Balivo. La conduttrice gli ha chiesto se abbia fatto fatica a gestire il successo dopo la vittoria del Festival di Sanremo e ha aggiunto: "Anche se arrivavi da un talent, quindi il successo lo stavi già vivendo". Così, il cantante ha fatto una precisazione. Nel 2008 Amici era molto diverso da oggi e all'epoca per entrare a far parte del cast era fondamentale non avere già esperienze importanti alle spalle:

Quando io ho fatto il talent, tutti quelli che si presentavano con me ai provini erano degli scappati di casa come me. Eravamo tutti ragazzi che avevano voglia di cantare. Soprattutto ricordo che, quando firmavamo le varie liberatorie, dovevamo essere – passami il termine – "vergini" di discografia. Non dovevamo aver fatto praticamente niente, dovevamo essere nuovi. Adesso invece arrivano nei talent che hanno già fatto Sanremo o che hanno un successo sui social, su TikTok. L’unica cosa che non hanno è un’esperienza musicale o uno studio dello strumento vocale.

Annalisa Minetti dà ragione a Valerio Scanu

Annalisa Minetti si è detta d'accordo con Valerio Scanu e ha voluto aggiungere un tassello: "Secondo me non conoscono neanche la fatica. Noi venivamo dai piano bar, da cinque, sei, sette ore di serate. La mattina dopo andavi a scuola e la sera eri stata a fare piano bar". E Valerio Scanu ha concluso: "Adesso prima si costruisce un progetto e poi si dice: ‘Chi ci metto dentro?'".