video suggerito

Valerio Scanu, frecciatina ai cantanti stonati e Caterina Balivo si imbarazza: “Difendo la categoria” Valerio Scanu è stato della puntata di mercoledì 25 settembre de La Volta Buona. Il cantante ha detto la sua sui cantanti che ricorrono all’autotune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una stoccata di Valerio Scanu ha stroncato i cantanti che fanno ricorso all'autotune. L'artista ha lanciato la frecciatina nel corso della puntata de La Volta Buona di mercoledì 25 settembre. Il commento ha lasciato senza parole Caterina Balivo che, con un'espressione imbarazzata sul viso, si è "rifugiata" in un sorso di caffè senza aggiungere altro.

Valerio Scanu: "Con l'autotune cantano un po' tutti"

Ospite della puntata di mercoledì 25 settembre di La Volta Buona è stato Valerio Scanu. "Tuo padre ha conosciuto tuo marito? Lui è un ingegnere, un professore universitario. Con la musica c'entra poco…" ha commentato Caterina Balivo. "Sì, non c'entra niente, è anche abbastanza stonato" ha concordato Scanu. A quel punto Caterina Balivo ha riso, aggiungendo che non tutti sono in grado di cantare come lui: "Si può anche essere stonati. Difendo la categoria degli stonati". Subito l'artista ha colto la palla al balzo, completando la frase della conduttrice con una frecciatina: "La maggior parte dei quali oggi fa il cantante. Anche perché adesso con questo autotune cantano un po' tutti". Sul viso della padrona di casa, che si è ben guardata da aggiungere ulteriori commenti, è apparsa un'espressione imbarazzata.

Valerio Scanu e la storia d'amore con Luigi Calcara

Valerio Scanu è convolato a nozze con Luigi Calcara il 7 settembre del 2023. I due si sono conosciuti nel 2020, quando Luigi Calcara aveva commentato sui social una fotografia del cantate. Il primo incontro tra i due era avvenuto il giorno stesso. Calcara, docente di Ingegneria Elettronica, è originario di Castelvetrano (Sicilia) e lavora come docente di Ingegneria Elettronica all'Università La Sapienza di Roma. Intervistato dal Corriere della Sera, Valerio Scanu aveva risposto a una domanda a proposito dei figli: "Non lo escludiamo, ma è ancora presto. Per adesso ci vogliamo prendere cura l'uno dell'altro".