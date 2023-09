Video di

Valerio Scanu ha sposato Luigi Calcara, video e foto del matrimonio dalla serenata al sì Valerio Scanu e Luigi Calcara si sono sposati. La cerimonia si è tenuta il 7 settembre in Campidoglio, alla presenza di amici e parenti. I due sono una coppia dal 2020, ma solo lo scorso novembre sono usciti allo scoperto. Le foto e i video del loro grande giorno.

A cura di Elisabetta Murina

Valerio Scanu si è sposato. Il cantante, praticante avvocato, è convolato a nozze in Campidoglio con il compagno Luigi Calcara, docente di Ingegneria Elettronica. La data scelta non è casuale: il 7 settembre è il compleanno del padre dello sposo, morto nel 2020 a causa del Covid. La coppia ha protetto il loro amore dai riflettori, uscendo allo scoperto solo lo scorso novembre, quando Scanu ha fatto la proposta di matrimonio al fidanzato.

Le nozze di Valerio Scanu e Luigi Calcara a Roma

Luigi Calcara e Valerio Scanu in Campidoglio (Foto via Silvia Berri)

Valerio Scanu e Luigi Calcara si sono sposati con rito civile in Campidoglio, luogo simbolico nel cuore di Roma. La cerimonia è stata officiata da Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale. Come mostrano i numerosi scatti e video del momento, il cantante indossa un competo total white con un lungo strascico e viene accompagnato "all'altare" dalla madre. Una volta entrato, si siede in prima fila e per tutta la durata della cerimonia tiene la mano al compagno. Insieme formalizzano il loro amore ed escono a festeggiare. Ad attenderli parenti e amici con il consueto lancio del riso, mentre in cielo volano palloncini blu in loro onore. Calcara e Scanu sono ufficialmente sposati e tagliano il nastro bianco.

Gli sposi fuori dal Campidoglio tagliano il nastro bianco

La serenata la sera prima del matrimonio

Come vuole la tradizione, la sera prima di giurarsi amore eterno, Luigi Calcara ha organizzato una serenata per il suo futuro sposo nel giardino della loro casa. Un momento emozionante davanti ad amici e parenti, che ha stemperato la tensione dei preparativi. Luigi ha cantato il brano L'emozione non ha voce di Adriano Celentano, mentre con le mani sfogliava un piccolo album con alcune loro foto. Il cantante ha ascoltato ogni parola e si è commosso. Poi gli ha regalato un mazzo di fori e si sono stretti in un lungo abbraccio.

Leggi anche Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati, le foto e i video delle nozze

L'amore tra Luigi Calcara e Valerio Scanu

La storia d'amore tra i due è iniziata tre anni fa, quando Luigi Calcara aveva commentato sui social una foto del cantante. Lo stesso giorno era avvenuto il primo incontro e in breve tempo era sbocciato un grande sentimento. Calcara, 32 anni, è originario di Castelvetrano (Sicilia) e di professione è un docente di Ingegneria Elettronica all'Università La Sapienza di Roma.

Valerio Scanu e Luigi Calcara

Lo scorso novembre, il cantante aveva fatto la proposta di matrimonio a Calcara, parlando anche pubblicamente per la prima volta del suo orientamento sessuale. Una grande festa tra parenti e amici della coppia, più affiatata che mai e pronta a fare il grande passo. "Se litighiamo? Solo, per sciocchezze. Tipo: ‘Stanotte non mi hai abbracciato abbastanza', aveva scherzato Scanu con il Corriere della Sera.