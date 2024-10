Amadeus ad Amici, le parole inattese di Maria De Filippi: “Devo ringraziarti pubblicamente”

video suggerito

Amadeus è stato ospite di Amici nell'appuntamento settimanale della domenica. Il conduttore degli ultimi cinque Festival di Sanremo, passato da poche settimane al Nove, ha preso parte al talent in qualità di giudice della gara di canto tra gli allievi.

L'incontro tra Maria De Filippi e Amadeus

Un'occasione in cui Amadeus e Maria De Filippi si sono ritrovati in Tv, dopo gli incroci degli ultimi anni dovuti soprattutto al trait d'union di Fiorello, dal Sanremo del 2020, quando la conduttrice telefonò in diretta all'Ariston, alla prima puntata di Viva Rai2, quando era presente in qualità di ospite lo stesso Amadeus.

Da Angelina Mango a Sangiovanni, lo spazio di Amici a Sanremo

Maria De Filippi ha voluto ringraziare Amadeus proprio per aver dato ampio spazio ai concorrenti usciti dal programma nei suoi festival: "Devo ringraziarti pubblicamente per le volte in cui a Sanremo hai scelto di ospitare ragazzi usciti da questo talent". Rinreaziamenti ai quali Amadeus ha risposto sottolineando il valore del programma nel sistema televisivo e musicale: "Questo talent dà l’occasione ai ragazzi di stare al centro della scena, di imparare e di fare liberamente quello che sentite. Questo talent è fortissimo, siete nel luogo ideale per poter crescere. Quindi io tante volte ho attinto con grande piacere”.

D'altronde l'ultima vincitrice di Sanremo, Angelina Mango, ha trovato proprio ad Amici lo spazio per farsi conoscere pubblicamente a livello nazionale e negli anni Amadeus ha dato spazio a diversi nomi usciti dal talent di Maria De Filippi, tra cui Sangiovanni. “Grazie ancora… – ha proseguito la De Filippi – e poi abbiamo visto gli aspetti musicali della tua carriera ma potremmo parlare degli albori con l’intrattenimento. Quanti anni avevi quando hai iniziato?”. Quindi Amadeus ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, sin dagli inizi: “17 anni con la radio, la musica e i quiz sono stati i miei amori. Devo molto a Lorella (Cuccarini, ndr) perché quando facevo il DJ mi facevano fare solo programmi musicali e un giorno degli anni 90 mi chiama Lorella per fare Buona Domenica, quindi ho un grande affetto”.