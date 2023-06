Valerio Scanu presto sposo, svelata la data e il luogo delle nozze con il compagno Luigi Calcara Valerio Scanu è pronto a convolare a nozze con il compagno Luigi Calcara. L’unione civile sarà celebrata il 7 settembre a Roma, una data simbolica per il cantante: è il giorno del compleanno del padre, morto nel 2020 a causa del Covid.

A cura di Elisabetta Murina

Valerio Scanu è pronto a convolare a nozze con il compagno Luigi Calcara, docente di Ingegneria Elettronica all'Università La Sapienza di Roma. Dopo la proposta di matrimonio lo scorso novembre, che era anche la prima volta in cui il cantante dichiarava pubblicamente di essere omosessuale, l'ex vincitore di Sanremo ha svelato qualche dettaglio sulla cerimonia, che sarà celebrata tra poco più di due mesi.

La data simbolica scelta per le nozze e la location

Come è stato svelato dal Corriere della Sera, Valerio Scanu e Luigi Calcara hanno scelto il 7 settembre per celebrare la loro unione civile. Si tratta di un giorno che ha un forte valore simbolico per il cantante, vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 con il brano Per Tutte le volte che: si tratta della data del compleanno del padre, morto nel 2020 a causa del Covid. Un modo per condividere anche con chi non c'è più questo traguardo così importante della sua vita. La città scelta, invece, è Roma, la giusta via di mezzo per riunire i parenti di Scanu, originaria della Serdegna, e quelli del compagno Calcara, che arriveranno dalla Sicilia.

L'amore tra Valerio Scanu e Luigi Calcara

La storia d'amore tra i due è iniziata tre anni fa, quando Luigi Calcara aveva commentato sui social una foto del cantante. Lo stesso giorno era avvenuto il primo incontro e in breve tempo era sbocciato un grande sentimento. Calcara, 32 anni, è originario di Castelvetrano e di professione è un docente di Ingegneria Elettronica all'Università La Sapienza di Roma. Per esigenze professionali, vivono separati anche se non molto distanti: Scanu ai Castelli Romani e il compagno a Roma.

Lo scorso novembre, il cantante aveva fatto la proposta di matrimonio a Calcara, parlando anche pubblicamente per la prima volta del suo orientamento sessuale. Una grande festa tra parenti e amici della coppia, più affiatata che mai e pronta a fare il grande passo. "Se litighiamo? Solo, per sciocchezze. Tipo: ‘Stanotte non mi hai abbracciato abbastanza', aveva scherzato Scanu con il Corriere della Sera.