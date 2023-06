Le foto della nozze di Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti, Cruciani testimone dello sposo Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti delle nozze di Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli. Il direttore di Libero e l’opinionista, dopo 7 anni d’amore, sono diventati marito e moglie con una cerimonia sulla spiaggia, officiata da Nicola Porro e con Giuseppe Cruciani testimone. Qualche tempo prima l’unione civile a Milano, celebrata dal sindaco Sala.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti sono diventati da poco marito e moglie, con una romantica cerimonia a Lerici. Il settimanale Chi ha presenziato alle nozze e, nel numero in edicola oggi (7 giugno), svela i dettagli del matrimonio dell'opinionista e del direttore di Libero. A officiare l'evento Nicola Porro, mentre Giuseppe Cruciani testimone dello sposo.

Le nozze di Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti celebrate da Nicola Porro

Gli sposi e Nicola Porro, che ha celebrato l’unione (Foto dal settimanale Chi)

Dopo 7 anni di amore, Groppelli e Sallusti hanno deciso di sposarsi, prima con un rito civile a Milano, officiato dal sindaco Beppe Sala, poi con una romantica cerimonia nello stabilimento Eco de mare, affacciato sulla baia di Mezzana, vicino a Lerici. L'evento, come mostrano gli scatti di Chi, si è tenuto direttamente sulla spiaggia, alla presenza di un gruppo di amici, perlopiù personaggi della tv. A celebrare l'unione è stato Nicola Porro, mentre Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, è stato il testimone voluto dal direttore di Libero. Dopo lo scambio delle promesse, la parola è passata all'opinionista tv, che ha detto: "Per magia ho incontrato il mio Ale, il mio mago gentile, il mio uomo fiero che ha spiegato le pieghe, a volte capricciose, del destino di entrambi". Anche Sallusti è innamorato della sua Patrizia: "Mi ha salvato la vita in tutti i sensi". I festeggiamenti sono poi continuati in riva al mare, con il taglio della torta e i fuochi d'artificio.

L'unione civile a Milano celebrata dal sindaco Sala

Prima della cerimonia in spiaggia, Groppelli e Sallusti si sono sposati in comune a Milano. La cerimonia è stata officiata dal sindaco Sala in persona, vicino di casa degli sposi. "Gli avevamo chiesto di sposarci sul pianerottolo", ha scherzato l'opinionista tv. Un'unione intima, alla presenza di pochissime persone, che è stata tenuta segreta e di cui non sono trapelati dettagli. Solo in un secondo momento, Groppelli aveva raccontato a Barbara d'Urso del matrimonio.