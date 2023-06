Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti sposi, le immagini della romantica cerimonia sulla spiaggia Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti si sono sposati con una romantica e intima cerimonia in spiaggia. Era stata la stessa opinionista a ad annunciare le nozze in collegamento con Barbara d’Urso. “Sono felice”, ha scritto la sposa. Le foto e i video della giornata condivise sui social.

A cura di Elisabetta Murina

Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sono sposati. Dopo aver annunciato le nozze in collegamento a Pomeriggio 5, l'opinionista ha condiviso sui social alcuni scatti del loro giorno speciale. Una cerimonia intima e romantica, che si è tenuta in un hotel affacciato sul Golfo dei Poeti, in Liguria.

Le nozze di Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli

È stata Groppelli a condividere sui social il racconto delle nozze con Alessandro Sallusti. La coppia ha scelto una cerimonia con rito civile, intima e romantica, celebrata direttamente sula spiaggia del Golfo dei Poeti, poco distante da Lerici, in Liguria. I festeggiamenti, dal taglio della torta ai fuochi d'artificio, sono continuati nella stessa location con il mare a fare da sfondo. Pochi gli invitati, tra i quali si intravede Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore de La Zanzara. Tanti invece i commenti sotto il video che Groppelli ha pubblicato su Instagram, come quelli di Simona Ventura, Federica Panicucci e Rita dalla Chiesa, che hanno fatto le congratulazioni ai neo sposi. "Volevo dirvelo io così! Non sono riuscita a fare sorpresa! Ma sono molto felice", ha scritto la sposa.

"Sono veramente felice", le parole di Patrizia Groppelli

Groppelli, opinionista, e Sallusti, direttore di Libero, hanno deciso di convolare a nozze dopo 7 anni di amore. Ad annunciare le nozze era stata la stessa sposa, in collegamento con il programma Pomeriggio Cinque, che aveva confermato le indiscrezioni degli ultimi tempi. Una grande gioia per la coppia, come ha spiegato l'opinionista a Barbara d'Urso, che arriva dopo un'altra celebrazione a Milano, celebrata dal sindaco Sala: "Sono veramente felice oggi, sono libera. Ho accanto un compagno che adesso è un marito. Sono molto fiera. Mi viene anche da piangere. Sono commossa. Ci ha sposato il sindaco Sala, che è totalmente di sinistra. Anzi, lo ringrazio tantissimo perché è un grande amico". In passato, il giornalista è stato per 9 anni il compagno della ministra del Turismo Daniela Santanché, mentre Groppelli era la moglie di Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena.