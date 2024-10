video suggerito

Ad Affari Tuoi la proposta di matrimonio di Saretta a Dario: perdono tutto ma guadagnano le nozze Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 24 ottobre, la concorrente Saretta dall’Umbria chiede al compagno Dario di sposarla. La proposta di matrimonio avviene al centro dello studio. Sfortunati nel gioco, i due concorrenti perdono tutto ma guadagnano le nozze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Saretta dall’Umbra è la “pacchista conturbante” per Stefano De Martino. Gioca insieme al compagno Dario al quale è legata da due anni e mezzo. La partita comincia male purtroppo, con la coppia che al primo colpo brucia il pacco da 200mila euro. Il secondo tiro, però, permette ai due di recuperare: a essere eliminato è il pacco da 0 euro, accompagnato sulla consueta coreografia del conduttore sulle note di “Sesso e Samba”. La prima offerta del dottore Pasquale Romano arriva dopo l’eliminazione del pacco da 50mila euro: alla coppia vengono offerti 31mila euro che i due decidono di rifiutare.

A sorpresa la proposta di matrimonio di Saretta a Dario

La partita prosegue e quando il numero dei pacchi rossi ancora disponibili è bilanciato con quello dei pacchi blu, Saretta e Dario rifiutano anche un’offerta da 35mila euro. Poco dopo, tuttavia, la coppia brucia il pacco da 100mila euro. “Perché mi fate arrabbiare?”, chiede De Martino che poi consiglia, “Avete tre tiri, andate per esclusione”. A sorpresa, i due vengono convocati a un certo punto al centro dello studio e il presentatore consegna ai due un piccolo pacco. Si tratta di una sorpresa di Saretta al compagno: “Ho pensato tantissimo a questa partita, ho pensato tanto a come avrei potuto dirti questa cosa. Non esistono parole per descrivere quello che io provo ogni giorno con te. Abbiamo raccontato tante favole alla nostra fagiolini e io ne voglio raccontar una ai figli che so che arriveranno e voglio scrivere con te la pagina più bella. Parlo del nostro matrimonio, non mi importa quando arriverà”. Dario accetta la proposta di matrimonio della compagna e lo studio applaude i futuri sposi.

Nemmeno la Regione Fortunata “salva” Saretta e Dario

Il primo tiro da promessi sposi è però particolarmente sfortunato: ad andare via è il pacco da 300mila euro. Decidono quindi di accettare il cambio e scelgono quello con il numero 14. Poi però aprono il pacco numero 4, quello che avevano scelto all’inizio e si rendono conto che contenga 75mila euro. Restano in gioco solo 10mila e 5mila euro. Per Saretta e Dario c’è ancora la possibilità di andare alla Regione Fortunata, opportunità che i due accettano di cogliere. Per 100mila euro scelgono di puntare sull’Emilia Romagna che però non si rivela essere la regione vincente. Escluse altre nove regioni, tra le 10 che restano Saretta e Dario scelgono la Campania. Nemmeno questa si rivela essere vincente. “Spero che questo matrimonio sia per voi salvifico e che arrivino i bambini che avete sempre desiderato”, è la frase con la quale Stefano li saluta.