Gessica Notaro presto sposa: “Filippo Bologni mi ha reso la ragazza più felice della Terra” Gessica Notaro racconta su social l’emozione della romantica proposta di matrimonio del compagno Filippo Bologni avvenuta in un luogo simbolico per entami, FieraCavalli Verona. “Oggi non riusciamo a parlare di altro, siamo ancora incantati dall’emozione e ci stiamo godendo questo momento fino in fondo”, ha scritto la futura sposa.

A cura di Elisabetta Murina

Gessica Notaro sposerà presto il compagno Filippo Bologni. La proposta di matrimonio è arrivata nella giornata di domenica 6 novembre, a Verona, al centro dell'arena dove si è tenuta l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di salto ad ostacoli. Un luogo in cui la futura sposa ha vissuto alcuni dei momenti più emozionanti della sua vita e che, dopo il romantico gesto, assumerà un significato ancora più speciale. Incredula e sempre più innamorata, Gessica ha subito detto di sì al fidanzato, che condivide la sua grande passione per l'equitazione.

Le parole di Gessica Notaro dopo la proposta

Gessica Notaro ha pubblicato sui social un lungo post in cui ha raccontato l'emozione della proposta di matrimonio ricevuta in un luogo che, sia per lei che per il compagno, ha un forte valore simbolico vista la passione per i cavalli e l'equitazione. Filippo Bologni ha "ingannato" innocentemente la sua futura moglie, facendole credere di dover fare un'intervista poco prima dell'inizio della gara:

Le ultime 24h sono state le più felici della mia vita. Entro nel mio campo preferito, quello che per Filippo e’ sempre stato il campo della Coppa del Mondo, ma che per me e’ stato il campo del mio amato Gala D’Oro dove ho vissuto tra i momenti più emozionanti di sempre. Filippo mi dice “corri che dobbiamo fare un’intervista durante la ricognizione prima che inizi il Gran Premio”.. io entro convinta di fare un’intervista come tante, fino al momento in cui guardo negli occhi lo speaker e capisco dal suo sguardo che stava per succedere qualcosa diverso dal solito. Questa volta era Filippo a porre una domanda a me, la domanda più bella della nostra vita.

Un'emozione e una gioia mai provata prima per Gessica, che non è riuscita a trattenere le lacrime: "La sensazione è stata proprio quella a metà tra le farfalle allo stomaco ed il cuore in gola. Chi mi conosce sa che non ho mai versato una lacrima in pubblico ma questa volta ero troppo felice per riuscire a trattenermi". I futuri sposi hanno poi trascorso il resto della giornata insieme, godendosi il momento tra lacrime di gioia e affetto da parte di familiari, amici e persone che hanno assistito al romantico momento:

Oggi non mi avete ancora sentita ma volevo dirvi che ho smesso di piangere poco fa io e Filippo abbiamo passato tutto il giorno insieme, oltre che lavorando, ricevendo chiamate e messaggi di affetto da parte vostra ed e’ stato meraviglioso rivedere tutti quei video di quel momento che proprio voi avete fatto dalle tribune. Oggi non riusciamo a parlare di altro, siamo ancora incantati dall’emozione e ci stiamo godendo questo momento fino in fondo.

La romantica proposta di matrimonio di Filippo Bologni a Gessica Notaro

Pochi istanti prima del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, prova dell’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, Filippo Bologni si è inginocchiato al centro dell'arena e, mostrando un magnifico anello, ha chiesto a Gessica Notaro di diventare sua moglie, davanti agli applausi dei presenti e agli occhi increduli della compagna. I due si erano conosciuti nello stesso posto nel 2020, quando lei era stata chiamata come testimonial dell'evento (Fieracavalli Verona) e lui, che cavalca di professione, aveva vinto una Gara di coppa del mondo. Da quel momento, complice anche la comune passione per l'equitazione, hanno iniziato a conoscersi sempre di più, alimentando quel sentimento che ha portato alla domanda più importante che lui potesse farle.