Vittorio Feltri: “Felice per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ma è presto per festeggiare” Il testimone di nozze della coppia è felice ma avvisa: “È incauto parlare già di matrimonio ricomposto”.

"È incauto per ora dire che il matrimonio si è ricomposto. Serve tempo". Parole e musica di Vittorio Feltri, che è stato il primo tifoso di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Il direttore editoriale di Libero, grande amico della coppia ma soprattutto testimone di nozze dei due, ha più volte parlato nel merito, anche anticipando le notizie sui due. Dopo il reportage di "Chi", il direttore su Oggi tira il freno a meno: "Andiamoci piano".

La situazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Le fotografie viste finora sembrano però indicative: è tornata quella luce negli occhi di entrambi, è tornata la felicità. Il testimone di nozze, Vittorio Feltri, spiega:

Sono due persone intelligenti. Speravo in un loro riavvicinamento e ne sono felice, ma per ora non hanno deciso un ritorno alla situazione matrimoniale. Non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate. È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia ma non sono tornati a vivere insieme. È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme, lui è rimasto nella sua casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo.

"Non ho parlato di sentimenti con Tomaso"

Vittorio Feltri spiega: "Non ho parlato di sentimenti con Tomaso, rispetto la sua privacy. Un matrimonio “rotto” difficilmente si riaggiusta ma a loro auguro di farcela. Sono stati sposati 10 anni, un record per quanto mi riguarda perché dopo i primi tre la passione si spegne e diventa difficile sopportarsi. Non mi meraviglia che dopo tanto tempo insieme abbiano avuto una crisi, capita a tutte le coppie, e forse è stata causata da un’intromissione nel loro rapporto. Non lo posso escludere ma non ne ho le prove". Il riferimento, secondo il settimanale Oggi, è a Giovanni Angiolini, probabilmente. Ne aveva parlato lo stesso Trussardi al Corriere della Sera: "Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene".