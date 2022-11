Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le foto della cena romantica: “Sono tornati a casa insieme” Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati paparazzati dal settimanale Chi, mentre si concedevano una cenetta nel ristorante di famiglia. I due, poi, sono tornati a casa insieme. La rottura annunciata lo scorso gennaio, sembra ormai solo un brutto ricordo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a cena insieme, fonte: Chi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrano essersi ormai riavvicinati. Il settimanale Chi, li ha sorpresi durante una cenetta presso il ristorante della famiglia Trussardi a Milano. I due si guardano negli occhi, sorridono e brindano insieme. È ormai evidente che il peggio è alle spalle e che la coppia ha ritrovato la serenità.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a cena insieme

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a cena insieme, fonte: Chi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati paparazzati mentre cenavano insieme al ristorante che appartiene alla famiglia di lui. La rottura annunciata lo scorso gennaio, sembra ormai un brutto ricordo. A cena insieme si scambiano dei sorrisi complici e sguardi di intesa, poi si concedono un brindisi. Con loro anche il cane Odino. Dopo la serata, hanno sorriso ai paparazzi. Sul settimanale Chi, si legge:

Hanno sorriso ai fotografi dopo la serata trascorsa insieme al ristorante. Poi, sono saliti in macchina assieme al cane Odino. Una volta arrivati sotto casa di lei, lui le ha aperto la portiera. Michelle è entrata nel portone di casa sua e Tomaso l'ha seguita per poi salire con lei.

La coppia aveva annunciato l'addio lo scorso gennaio

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi tornano a casa insieme, fonte: Chi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono fidanzati nel 2012 e sposati nel 2014. L'annuncio del divorzio è arrivato a gennaio 2022. Dal loro amore sono nate due figlie: Sole e Celeste. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Trussardi ha avuto parole dure per Giovanni Angiolini, che a suo dire si sarebbe insinuato in un momento di crisi del loro matrimonio: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”. In quell'occasione, ha spiegato anche di non sentirsi pronto a ricominciare con un'altra donna dopo Michelle Hunziker:

