Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme, le foto tra baci e coccole in montagna

A cura di Giulia Turco

È ufficiale: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci stanno riprovando. Passi per la festa di compleanno della figlia Sole alla quale hanno, giustamente, partecipato entrambi. Le ultime foto pubblicate da Diva e Donna però non lasciano spazio a dubbi sul fatto che Tomaso e Michelle abbiano deciso di regalarsi qualche momento di dolce intimità.

La vacanza sulle Dolomiti, Michelle non voleva ammettere che c’era anche Tomaso

“Si amano e sono tornati insieme. Ecco la prova”, titola il settimanale Diva e Donna che dedica al ritorno di fiamma di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi l’ultima copertina. Si tratta di un servizio fotografico che immortala la coppia durante una vacanza in montagna. La famiglia è al completo, con loro ci sono anche le piccole figlie che hanno in comune, ma nonostante questo i due non rinunciano a concedersi coccole ed effusioni.

Dopo diversi tentennamenti, sembra ufficiale che la distanza li abbia riavvicinati, dopo un periodo di riflessione utile ad entrambi. Forse non sono ancora pronti per annunciarlo al mondo, visto che la stessa Michelle aveva già pubblicato qualche scatto della sua vacanza sulle Dolomiti, senza però lasciar intendere che al suo fianco ci fosse anche Tomaso. Potrebbe essere solo questione di tempo, sperando che questa volta sia quella buona per un per sempre.

(Scatto dal profilo Instagram di Michelle Hunziker, dove non c’è traccia di Tomaso Trussardi)

La distanza li ha uniti più di prima

Entrambi devono aver riflettuto molto. La conduttrice è arrivata alle sue conclusioni, parte delle quali le ha rivelate alle pagine del settimanale tedesco Bunte. “Certamente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo salvati”, ha detto. “Fai come me”, ha consigliato poi di recente ad una delle sue followers. “Quando un amore finisce, applica la memoria selettiva, lascia andare il brutto e tieni solo il bello”. Deve aver riflettuto parecchio anche lìimprenditore, che in un’intervista al Corriere della Sera ha commentato il flirt che la moglie ha avuto con il chirurgo Giovanni Angiolini: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo un uomo per bene”.