Michelle Hunziker sul ritorno di fiamma con Trussardi: “Nel mio matrimonio mi è sfuggito qualcosa” È alla rivista tedesca che Michelle Hunziker affida le prime parole sul gossip che la vorrebbe di nuovo insieme a Tomaso Trussardi. “Tutto è possibile in amore”, spiega sibillina. “Nella vita coniugale non bisogna dare per scontato che una persona ti appartenga”.

A cura di Giulia Turco

Michelle Hunziker non conferma né smentisce. Dopo settimane di gossip sul ritorno di fiamma con l’ex marito Tomaso Trussardi, la conduttrice lascia sperare che tra loro possa essere davvero in corso un riavvicinamento.

Il presunto riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

A raggiungerla è la testata tedesca Bunte che intende far luce sul presunto riavvicinamento con l’imprenditore. Anche fuori dai confini italiani, dove la conduttrice è amata e seguitissima, è stato notato un riavvicinamento tra Michelle e Tomaso Trussardi, sorpresi particolarmente complici durante la festa di compleanno della piccola Sole, una delle due figlie che hanno in comune. Interpellata sulla questione, Michelle replica: “Tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste”, spiega. Insomma, forse di un vero e proprio ritorno di fiamma non si può ancora parlare, ma tra le sfumature del sentimento il loro legame trova sicuramente un posto. “Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore”.

(Tomaso e Michelle insieme per il compleanno di Sole, foto Chi)

Perché è finita tra Michelle e Trussardi

"Certamente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati", spiega la showgirl alla rivista tedesca. "La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga, non bisogna dare per scontato che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno". Insomma, pur non avendo mai spiegato chiaramente i motivi della separazione che resteranno privati, Michelle lascia intendere che tra lei e Tomaso possa essere subentrata la monotonia della vita di coppia, l'essersi dati per scontati appunto. Il periodo lontana da lui le è servito non solo a ritrovare un centro in se stessa, ma anche a fare chiarezza sui suoi sentimenti e forse la nostalgia del marito si è rivelata l'arma vincente per tornare ad avere equilibrio.