“Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si stanno riavvicinando”, la reazione della conduttrice

A cura di Elisabetta Murina

(Foto a sinistra dal settimanale Chi)

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbe in corso un riavvicinamento. Il settimanale Chi, nel numero in edicola lo scorso 19 ottobre, ha infatti paparazzato la coppia mentre passeggia felice insieme alle figlie Sole e Celeste, dopo essersi ritrovata già in occasione del compleanno delle picciole. Finora nessun commento da parte dei diretti interessanti, anche se la conduttrice ha pubblicato un post su Instagram che appare come un chiaro riferimento alla situazione.

Il post Instagram di Michelle Hunziker

Con un post pubblicato su Instagram, Michelle Hunziker ha voluto rompere il silenzio sulle voci circolate riguardo al presunto riavvicinamento all'ex marito Tomaso Trussardi, a cui è stata legata per più di 11 anni e da cui ha avuto due figlie, Sole e Celeste. La conduttrice ha condiviso ben 9 piccole foto di se stessa riunite in un unico collage, alcune con espressione perplessa e dubbiosa, altre in cui ride e alza gli occhi al cielo. In tutte è sdraiata sul letto intenta a leggere un giornale, che sembra essere il settimanale Chi. Era stato proprio il magazine diretto da Alfonso Signorini a pubblicare alcune sue foto insieme a Trussardi e alle figlie, lanciando così l'indiscrezione di un ritorno di fiamma. "Io che leggo i giornali in questi giorni", recita la didascalia della foto. Un frase che però non può essere interpretata né come una conferma né come una smentita della notizia.

"Due cuori che battono all'unisono"

Stando a quanto racconta il settimanale di Signorini, a legare l'ex coppia sarebbe qualcosa di più della serenità familiare per il bene elle figlie. Si tratterebbe in fatti di un riavvicinamento sentimentale, un tentativo di far funzionare un matrimonio naufragato ufficialmente lo scorso gennaio. "Una famiglia che si è ritrovata non sono per amore delle figlie, ma per riunire due cuori che battono all'unisono", si legge tra le pagine di Chi. Per il momento Trussardi non ha commentato e, a parte il recente post Instagram, nemmeno Michelle Hunziker ha voluto sbilanciarsi troppo.

