Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi festeggiano la figlia Sole: la foto della famiglia riunita Prove di riavvicinamento per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Dopo le foto dei paparazzi che hanno beccato l’imprenditore entrare nell’appartamento dell’ex moglie dove avrebbe trascorso la notte, spunta l’immagine della famiglia riunita. Festeggiano il compleanno di Sole.

A cura di Gaia Martino

Pochi giorni fa è stato il settimanale Chi a raccontare nuovi indizi che confermerebbero un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. L'imprenditore era stato beccato dai paparazzi mentre entrava nell'appartamento della sua – ex- moglie, dove sarebbe rimasto tutta la notte. Il gesto su Instagram della celebre conduttrice, reso pubblico poco fa, potrebbe avvalorare ancora di più la tesi che i due starebbero cercando di rimettere in piedi il loro matrimonio. Felici, sorridono vicino le loro figlie: oggi la loro primogenita Sole compie 9 anni.

La foto di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi con le figlie

Oggi la primogenita di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Sole, compie 9 anni e per l'occasione l'intera famiglia si è riunita. Da settimane si rincorrono i rumors secondo i quali i due (ex) coniugi sarebbero nuovamente vicini: pochi minuti fa hanno scattato una foto insieme, felici e sorridenti con le loro figlie, avanti la torta di compleanno. Si tratta della prima volta, in seguito la separazione, che i due celebri volti del gossip italiano si mostrano insieme. Un segnale che potrebbe dar credito alle notizie sul loro riavvicinamento.

Nel post di auguri per la figlia, Michelle Hunziker al testo che recita "Il sole nel cuore…Ti amo amore mio. Auguri", ha anche aggiunto il nome del papà, che su Instagram si chiama "Therealtrussardigram". Un gesto insolito, visto che il tag alle precedenti foto manca.

Gli auguri di Aurora Ramazzotti per la sorella Sole

Anche Aurora Ramazzotti ha fatto gli auguri alla sua sorellina Sole, chiamandola Zia. L'influencer e volto televisivo è infatti incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza: sarà un maschietto, così come annunciato la scorsa settimana con diverse immagini postate su Instagram. "Oggi è il compleanno di zia Sole, nove anni" ha scritto tra le sue story a corredo di una foto insieme a lei.