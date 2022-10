Tomaso Trussardi trascorre la notte a casa di Michelle Hunziker: “Ritorno di fiamma” Riavvicinamento in corso tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Lo rivela il settimanale Chi, che ha paparazzato l’imprenditore a casa della conduttrice.

A cura di Daniela Seclì

Tomaso Trussardi a casa di Michelle Hunziker Fonte: Chi

Prove di riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Lo rivela il settimanale Chi. A gennaio 2022 era arrivata la notizia della separazione dopo sette anni di matrimonio, poi la conduttrice aveva frequentato brevemente Giovanni Angiolini, ortopedico ed ex gieffino. Stando a quanto riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, tra Michelle e Tomaso ci sarebbe un ritorno di fiamma.

Tomaso Trussardi ha dormito a casa della ex moglie

Tomaso Trussardi varca l’ingresso dell’appartamento di Michelle Hunziker. Fonte: Chi

Tomaso Trussardi è stato immortalato dai paparazzi a Milano, mentre entrava nell'appartamento dove vive la sua ex moglie Michelle Hunziker. Secondo il racconto del settimanale Chi, il trentanovenne si sarebbe trattenuto a casa della conduttrice e madre delle sue due figlie Celeste e Sole, per tutta la notte. I fotografi presenti lo avrebbero immortalato mentre andava via il giorno seguente:

Dopo il forte pressing della conduttrice – che, archiviata la storia con Giovanni Angiolini, è tornata sui suoi passi ricercando l’ex marito – tra i due sta rinfocolando l’amore; in questo momento splende il sole degli affetti ritrovati.

Prove di riavvicinamento

Tomaso Trussardi davanti casa di Michelle Hunziker. Fonte: Chi

La fine del matrimonio era stata annunciata da Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker con un comunicato diffuso da Ansa. A marzo, i paparazzi hanno avvistato la conduttrice in compagnia dell'ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini. La foto del bacio era inequivocabile. I due hanno trascorso un'estate bollente. Gli scatti che ritraevano le loro effusioni, sono finiti sui giornali. A fine agosto, la notizia della rottura. "Chi" svela cosa sarebbe successo dopo: