Tomaso Trussardi: “Giovanni Angiolini? Si è insinuato in una storia in crisi con una donna sposata” Tomaso Trussardi parla per la prima volta di Giovanni Angiolini, l’uomo con il quale l’ex moglie Michelle Hunzikler ha vissuto una breve relazione: “Si è insinuato in una relazione in crisi, non posso considerarlo una persona perbene”.

A cura di Stefania Rocco

È severo Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Huznierk che per la volta commenta il flirt, durato solo una manciata di mesi, tra la celebre conduttrice televisiva e Giovanni Angiolini, medico ed ex volto del Grande Fratello. In un’intervista al Corriere, Trussardi lascia intendere che sulla sua storia con Michelle non fosse stata ancora scritta definitivamente l parola “fine” quando Angiolini avrebbe palesato il suo interesse per Michelle. Ma è a lui che Trussardi riserva il giudizio peggiore: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”.

Tomaso Trussardi: “Non ci sono altre donne dopo Michelle Hunziker”

Senza celare il desiderio di fare chiarezza a proposito dei gossip che lo hanno recentemente travolto (una storia con una ex protagonista di Uomini e Donne, ad esempio), Trussardi ha aggiunto: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”.

Tomaso Trussardi: “Con Michelle rapporto sereno per le nostre figlie”

“Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”, è la precisazione dell’imprenditore che non conferma il ritorno di fiamma in corso e conclude: