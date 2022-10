Tomaso Trussardi smentisce il gossip con una dama di Uomini e Donne: “Una cosa improbabile” Tomaso Trussardi smentisce le voci sul presunto flirt con una dama di Uomini e Donne, l’imprenditore su Instagram usa un tono piuttosto duro.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la fine della storia con Michelle Hunziker, e prima del presunto riavvicinamento con la showgirl, il nome di Tomaso Trussardi circolava da qualche tempo sulle pagine delle cronache rosa per una possibile frequentazione dell'imprenditore con un altro volto noto del piccolo schermo. Si tratterebbe di una dama di Uomini e Donne, ma stando a quanto dichiarato dal diretto interessato, non c'è nulla di vero, come ha scritto a chiare lettere sul suo profilo Instagram.

Le parole di Tomaso Trussardi

Un attacco ben preciso quello di Tomaso Trussardi, rivolto a colui che ha diffuso la notizia secondo cui ci sarebbe in atto un flirt tra l'imprenditore e Pamela Barretta, ex dama di Uomini e Donne. L'ex marito di Michelle Hunziker è quindi intervenuto sulla questione e pubblicando alcune storie su Instagram ha spiegato: "Il sedicente esperto di gossip (a me sconosiuto) Amedeo Verza, professa sulla mia vita privata…mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop". Piuttosto arrabbiato per la continua esposizione mediatica che lo porta a dover smentire notizie false, ha poi aggiunto con tono piuttosto adirato:

Sig. Verza quando getta merda sul ventilatore, dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia oppure, forse, visto il personaggio potrebbe anche piacerle.

Il presunto ritorno di fiamma con Michelle Hunziker

Intanto, in questi mesi, c'erano state delle possibili avvisaglie di un ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, dopo alcune foto che li ritraggono insieme, oltre ai festeggiamenti per il compleanno di una delle loro figlie. La showgirl pare aver messo la parola fine alla sua relazione con Giovanni Angiolini e commentando la fine del suo matrimonio con Trussardi ha confessato: "Tutto è possibile in amore, nella vita coniugale non bisogna dare per scontato che una persona ti appartenga".