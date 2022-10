Tomaso Trussardi, nessuna pace con Michelle Hunziker: “Lui sta frequentando Pamela Barretta” Tomaso Trussardi sta uscendo con una dama del trono Over di Uomini e Donne, secondo Amedeo Venza. Si tratterebbe di Pamela Barretta.

Tra il presunto ritorno di fiamma fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi spunta adesso il nuovo pettegolezzo. Nessuna riconciliazione perché lui starebbe frequentando un'altra donna, e non una qualsiasi. Lo rivela Amedeo Venza, esperto di gossip: "Sta uscendo con una dama del trono Over". Secondo le speculazioni che arrivano dal mondo social, la donna in questione sarebbe proprio una ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, molto nota. Si tratterebbe di Pamela Barretta, 38 anni pugliese, amica intima proprio di Venza.

Chi è Pamela Barretta

Brindisina, vicina ai 40 anni, Pamela Barretta è diventata famosa al pubblico televisivo partecipando alla stagione 2020/2021 del trono Over di Uomini e Donne. Uscì dal programma fidanzata con Enzo Capo, poi durante il lockdown per il Covid la relazione è finita. È ritornata nel 2021 come dama del parterre del Trono Over. Nella vita dirige un'accademia di formazione professionale per estetisti e parrucchieri. In questi giorni, il gossip specula sul suo nome: sarebbe lei che avrebbe fatto perdere la testa a Tomaso Trussardi.

La reazione di Michelle Hunziker al gossip con Tomaso Trussardi

Una brusca retromarcia. La notizia di gossip che ha riguardato un riavvicinamento della coppia storica si è volatilizzata dopo la reazione proprio di Michelle Hunziker, che attraverso i social ha smentito a modo suo quello che si è letto in questi giorni. La conduttrice ha condiviso un collage di nove foto di se stessa dove reagisce con espressioni dubbiose e simpatiche alle notizie di questi giorni. Poi in didascalia:

Io che leggo i giornali in questi giorni. GOOD NEWS: NO NEWS !!! Anche in questi giorni nonostante l’output delle notizie che leggo sia positivo c’è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d’ombra. Mah….🤔

Una frase che comunque non lascia molto spazio alle interpretazioni.