Michelle Hunziker al ristorante con Tomaso Trussardi: “Cenetta tra ex” Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a cena insieme in un noto ristorante di Bergamo: “Cenetta tra ex” ha scritto la showgirl a corredo di un selfie di “coppia”.

A cura di Gaia Martino

Michelle Hunziker si sta godendo una cena al ristorante con Tomaso Trussardi e con lui ha scattato un selfie. La coppia dopo la rottura definitiva a gennaio si sarebbe riavvicinata negli ultimi mesi, se per amore delle figlie o se per salvare il matrimonio continua però ad essere un punto interrogativo. Un indizio potrebbe averlo dato la showgirl: nella stories di Instagram pubblicata descrive l'imprenditore come il suo "ex".

Il selfie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in questa sera di giovedì 15 dicembre si sono regalati una cena per due in un noto ristornate di Bergamo tra piatti gourmet, del buon vino e gustose fondute al tartufo. La showgirl ha condiviso tra le sue stories il selfie scattato insieme all'imprenditore: "Cenetta top tra ex" è il messaggio scritto subito prima del tag. Una smentita ufficiale a chi spera nel ritorno di fiamma o una provocazione alle numerose indiscrezioni che circolano sulla loro storia?

I rumors che circolano da giorni li vedrebbero di nuovo distanti dopo il tentativo di riappacificarsi, anche Vittorio Feltri, caro amico della coppia nonché testimone di nozze, a fine novembre ha spiegato che "le cose non starebbero proprio come vengono raccontate": "Non sono tornati a vivere insieme, è incauto dire che il matrimonio si è ricomposto".

L'incontro con Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Tra le sue stories Michelle Hunziker ha documentato la serata trascorsa in compagnia di Tomaso Trussardi, segnata poi da un divertente imprevisto. Un tavolo vicino al loro era riservato alla figlia, Aurora Ramazzotti, e al fidanzato Goffredo Cerza che presto diventeranno genitori. "Nel frattempo totalmente ignari, i ragazzi hanno prenotato nello stesso ristorante" ha scritto la showgirl divertita dell'accaduto mentre li riprendeva da lontano.