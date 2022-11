Gessica Notaro sposa Filippo Bologni: “Finalmente non ho più paura d’amare” La copertina di “Chi” questa settimana è tutta per Gessica Notaro che sposerà molto presto: “Filippo si è inginocchiato per chiedermi la mano, sembrava il principe azzurro”.

La vita può cambiare in un attimo. Gessica Notaro trova la felicità con l'amore della sua vita, Filippo Bologni, che sposerà molto presto. Questa settimana "Chi" dedica loro la copertina e un'intervista approfondita nella quale Gessica si racconta tra dettagli di quella giornata fantastica e il futuro all'orizzonte: "Tutto è successo in dieci secondi. Filippo si è messo in ginocchio, sembrava il principe azzurro".

Le parole di Gessica Notaro

Filippo Bologni, scelto tra i cavalieri per la Coppa del Mondo di equitazione, aveva già in mente da tre mesi di chiederle la mano, ma ha aspettato la popolare gara, a pochi istanti prima del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, prova dell’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli per fare quello splendido gesto finito su tutti i giornali.

Filippo proprio ieri sera mi ha confessato che lui aveva l’anello da tre mesi, ma non trovava mai il momento giusto, voleva, magari, vincere una gara importante. L’idea gli è venuta proprio mentre eravamo a Fieracavalli, dove ci siamo incontrati la prima volta. Quindi, mentre noi eravamo a fare un evento, Filippo ha pensato di chiedere agli organizzatori della fiera se poteva inserire la sua proposta prima del Gran Premio. Così ha chiamato, ma lo ha fatto tipo un quarto d’ora prima. E loro hanno bloccato tutto per organizzare questa cosa. Vede, noi amiamo i cavalli, penso che se Filippo me lo avesse chiesto su una spiaggia al tramonto sarebbe stato bello, ma non sarebbe stato lo stesso.

Ma come sarà il matrimonio? "Non abbiamo ancora pensato a nulla, mi godo l’emozione. Appena io e Filippo finiremo di sorridere come due perfetti ebeti, magari ci colleghiamo col cervello e cominciamo a organizzarci. Certo ci saranno di mezzo i cavalli, sì, questo è sicuro".

Chi è Filippo Bologni

Filippo Bologni è un'atleta plurimedagliato, scelto tra i cavalieri azzurri per la Coppa del Mondo di salto a ostacoli svolta a Goteborg nel 2021. È riuscito a conquistare il cuore di Gessica Notaro, dopo tanto dolore sofferto negli ultimi anni. Lo conferma lei stessa: