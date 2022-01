Gessica Notaro: “Con Filippo è stato facile e bellissimo, quello con il mio ex non era amore” Gessica Notaro parla per la prima volta del suo nuovo fidanzato, Filippo Bolognini, campione di equitazione. Per lei fidarsi è stato facile perché con Jorge Edson Tavares, l’ex compagno che l’ha sfregiata lanciandole dell’acido addosso, “non era amore”.

A cura di Elisabetta Murina

(foto dal settimanale Chi)

In comune hanno la passione per l'equitazione e quando i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta è stato un colpo di fulmine. Gessica Notaro, dopo che l'ex fidanzato Jorge Edson Tavares l'ha sfregiata lanciandole dell'acido sul viso, ha trovato di nuovo l'amore e ne parla tra le pagine del settimanale Chi. Lui si chiama Filippo Bolognini, è un campione di equitazione e da quasi due anni è al suo fianco.

L'amore tra Gessica Notaro e Filippo Bolognini

Gessica e Filippo si sono conosciuti prima del lockdown, a dicembre 2020, alla Fieracavalli di Verona: "Quel giorno destino ha voluto che lui, che è un campione, sia stato chiamato perché aveva vinto una gara di Coppa del mondo e io, che in quel momento ero testimonial, per dire due parole". La passione per l'equitazione li ha uniti fin dal primo incontro. Filippo cavalca per professione e ha spronato Gessica a rimontare in sella, superando i suoi limiti: "A un certo punto lui mi dice: "Ma perché non salti? Io monto da vent'anni… ma saltare…"E dove vado con un occhio coperto? E lui: "I nostri limiti sono nella nostra testa". Questa frase ha spinto Gessica a migliorarsi sempre di più, tanto che poi, nel giro di un anno, "sono arrivata a saltare 20 metri".

Gessica Notaro e il fidanzato Filippo Bolognini (foto dal settimanale Chi)

"Quello di prima non era amore"

A chi le chiede come ha fatto a fidarsi nuovamente di un uomo, dopo quanto successo con il suo ex fidanzato Jorge Edson Tavares che l'ha sfregiata gettandole acido addosso, Gessica risponde che "quello di prima non era amore" e con Filippo tutto è stato semplice e naturale: "Il segreto è non rimanere incastrati in certi ragionamenti, perché non si può avere paura dell'amore. L'amore è una cosa bellissima, l'amore non fa male". A farla innamorare sono stati soprattutto i modi di fare, ("potrei dire milioni di cose di lui, ma mi sono innamorata soprattutto per l'intelligenza"), e il rapporto si è evoluto in modo naturale, passando dall'amicizia e accorgendosi poi che c'era qualcosa di più. È stato Filippo a fare il primo passo e Jessica confessa che è la prima volta che "un uomo riesce a guidarmi". Ora si gode la felicità "di avere un uomo che si prende cura di me".