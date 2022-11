Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto sposi: “Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita” Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano. L’annuncio con il video della romantica proposta di matrimonio, arrivata dopo 5 anni di amore. “E lei ha detto sì! Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita”, ha scritto il futuro marito.

A cura di Elisabetta Murina

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano. Con un romantico video pubblicato su Instagram, la coppia ha fato sapere che presto diventerà marito e moglie. Una notizia che era già nell'aria da tempo e che ora è diventata ufficiale. Lo sorso luglio, intervistati dal settimanale Chi, avevano detto: "Siamo pronti a fare il grande passo". Ora non resta che sapere quando sarà il loro grande giorno, che arriva dopo un amore lungo più di 5 anni,

La proposta di matrimonio di Ignazio Moser

È stato Ignazio Moser a chiedere la mano della sua "Chechu" durante il romantico weekend che stanno trascorrendo in montagna per il ponte di Ognissanti. Una fuga dalla città che segna anche un nuovo inizio per la coppia. Moser ha preparato tutto nei minimi dettagli: luce soffusa, candele accese e disposte per terra a formare un cuore e naturalmente un anello brillante. Il tutto è stato ripreso e condiviso in un breve video sui social da entrambi. "E lei ha detto sì! Non vedo l'ora di viverti per tutta la vita", ha scritto il futuro marito della showigrl ad accompagnare il video.

L'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è iniziata nel 2017, quando entrambi hanno partecipato al Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d'Italia si sono conosciuti e innamorati, decidendo di portare avanti il loro amore anche nella vita di tutti i giorni. In questi anni hanno fatto passi importanti, come quello di andare a vivere insieme, e affrontato momenti di difficoltà, che però sono serviti per mettere alla prova il loro amore, ora più solido che mai.

"Non fingiamo di stare bene insieme per interesse. Al di là di quello che il pubblico si aspetta da noi, credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio tra quello di personale che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta", avevano raccontato al settimanale Chi. A ottobre hanno festeggiato 5 anni di fidanzamento e, già a luglio, avevano dichiarato di essere pronti a fare il grande passo e a diventare così marito e moglie. Ora è ufficiale e non resta che aspettare la data delle nozze.