Belen Rodriguez emozionata per i futuri sposi Cecilia e Ignazio: “Voglio essere la testimone” Belen Rodriguez emozionata per la notizia data da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, presto sposi: dopo l’annuncio, la showgirl ha commentato tra le stories “Sono tanto felice per voi ma evitate di farlo a luglio che si crepa”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno regalato ai fan la notizia che tutti aspettavano da tempo: "And she said Yes" è la didascalia di un video che racconta in pochi secondi la proposta di matrimonio fatta durante una piccola vacanza in montagna, poi "Non vedo l'ora di viverti per tutta la vita". Da Costanza Caracciolo, Giulia De Lellis, Caterina Balivo, Paola Turani, Federica Nargi, Tommaso Zorzi a Elettra Lamborghini, Beatrice Valli: tantissimi personaggi noti al mondo dello spettacolo hanno commentato l'annuncio. Non poteva mancare però la dedica di Belen Rodriguez, sorella di Cecilia, emozionata e trepidante di vivere con loro l'emozionante evento.

La dedica di Belen Rodriguez per Ignazio Moser e Cecilia

Belen Rodriguez è emozionata per le future nozze della sorella Cecilia che ieri ha annunciato ai follower di aver ricevuto la proposta di matrimonio da Ignazio Moser. A Verissimo le due raccontarono di essere l'una "dipendente" dall'altra, e così la sorella maggiore non poteva che vivere con la stessa gioia ed emozione la notizia.

"Auguri ragazzi" ha scritto la showgirl argentina tra le sue stories, "Sono tanto felice per voi. Evitate di farlo a luglio che si crepa" ha continuato prima di condividere con tutti la sua volontà di voler fare la testimone: "Io voglio essere la testimone e lanciare i petali. Grazie!" ha concluso.

La proposta di matrimonio in un resort da sogno

Durante una vacanza romantica in montagna in un resort di russo vicino Bolzano, Ignazio Moser ha deciso di sorprendere la sua Cecilia Rodriguez, conosciuta al GF Vip nel 2017, chiedendole la mano. L'ex gieffino e naufrago dell'Isola dei Famosi ha preparato tutto nei minimi dettagli, dalle luci per terra, alle candele che formano un cuore, poi l'anello. Dopo l'acquisto di casa, era nell'aria che presto i due avrebbero coronato la loro love story con il matrimonio, e chissà se presto non daranno vita anche ad un mini Moser Rodriguez.